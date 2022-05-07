При взрыве в отеле в Гаване погибли и пострадали десятки людей

По меньшей мере, 25 человек погибли и свыше 60 были госпитализированы после сильного взрыва в пятизвёздочном отеле в столице Кубы Гаване 6 мая.

Предположительно, загорелась припаркованная у здания Saratoga Hotel, в старой части города, цистерна с бензином. В результате произошёл взрыв, из-за которого оказались разрушены несколько этажей гостиницы.

Продолжаются спасательные работы по поиску людей, которые могли оказаться под завалами. Как отмечает "Би-би-си", через четыре дня отель планировал вновь открыться для приёма гостей после пандемии коронавируса.

Побывавший на месте взрыва президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что это была не бомба и не теракт, а несчастный случай. Saratoga Hotel находится напротив одного из правительственных учреждений.

Отель "Саратога", занимающий здание 19 века, одна из достопримечательностей столицы Кубы. При президенте США Бараке Обаме, когда было некоторое потепление отношений между Вашингтоном и Гаваной, именно в "Саратоге" останавливались такие знаменитости как Мадонна, Мик Джаггер, Бейонсе. В период пандемии COVID-19 объект оставался закрытым на реконструкцию.