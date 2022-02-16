Капитан у полковника. О чем Путин может говорить с Жаиром Болсонару

Президенты России и Бразилии Владимир Путин и Жаир Болсонару 16 февраля обсуждают в Кремле, как было заявлено, "горячие темы мировой повестки" и расширение двусторонних отношений, включая военно-техническое сотрудничество. От поездки в Москву сейчас, на фоне пика российско-украинского кризиса, Болсонару пытались отговорить и его собственные министры, и оппозиция, и даже Вашингтон – понимая, что такой визит может быть истолкован как выражение поддержки путинской политики. Однако бразильский президент, известный как своим откровенно правым консерватизмом и популизмом, так и грубостью и независимым характером, остался непреклонен.

Сам Жаир Болсонару несколько раз перед встречей с Путиным заверил, что собирается беседовать с ним в основном о взаимной торговле. Бразилия хочет увеличить импорт российских удобрений, чтобы спасти свой огромный сельскохозяйственный сектор, столкнувшийся с резким ростом цен на удобрения из-за их глобального дефицита. Однако в Кремле (например, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков) намекают на то, что за столом переговоров речь будет идти о разного рода "геополитике": "Это хороший повод поделиться мнениями по текущим проблемам сегодняшнего глобального мирового порядка", — сказал Песков в понедельник.

Путина и Болсонару, который в 2018 году пришел к власти именно как "мачо, который никогда никому не уступает", давно связывает личная симпатия. На саммите стран БРИКС в 2020 году Путин похвалил Болсонару за его "лидерство в борьбе с пандемией", в том числе за нарушение правил социального дистанцирования и отказ от вакцинации. "Уважаемый президент Бразилии проявил лучшие мужские волевые качества", — сказал Путин в видео, опубликованном Болсонару в своих Twitter и Youtube.

66-летний президент Бразилии, бывший армейский капитан, отслуживший 17 лет сперва в артиллерии, а потом в воздушно-десантных войсках, мастер спорта по прыжкам с парашютом, идеализирующий времена военной диктатуры и репрессий 1964—1985 годов и давно известный своими расистскими, националистическими, крайне консервативными взглядами и скандальными заявлениями, явно должен нравиться Путину и как человек, и как лидер мощного гигантского государства с населением в 215 миллионов человек, не скрывающий, что всегда остается непримиримым противником базовых принципов современной демократии.

В течение последних двух лет Жаир Болсонару во всех выступлениях, к примеру, преуменьшал опасность нового коронавируса, называя его "маленьким гриппом" (gripezinha). "Сильнейшие выживут, а слабейшие, кому суждено умереть, пусть умрут", – говорит он. Болсонару утверждает, что "его народ невосприимчив к этой ерунде – поскольку половина из них и так постоянно живут в сточной канаве и ничего с ними не происходит". А всем, кто боится заболеть и не получить при этом никакой помощи, Болсонару посоветовал "прекратить ныть".

Минувшей осенью Болсонару заявил, что у привитых против COVID-19 якобы повышается риск заболеть СПИДом. В связи с этим в начале декабря один из судей Верховного суда Бразилии возбудил против него уголовное дело. При этом в октябре 2021 года аккаунт бразильского президента Бразилии в Youtube был временно заблокировали за распространение фейков о COVID-19. К началу этой недели в Бразилии от болезни умерли почти 640 тысяч человек.

А до этого Болсонару не раз потрясал и многих бразильцев, и весь мир более чем откровенными заявлениями в защиту "традиционных ценностей", пронизанными расизмом (например, частые презрительные высказывания в адрес индейцев и чернокожих), женоненавистничеством и гомофобией ("лучше иметь мертвого сына, чем сына-гея"). Болсонару также подчеркивает, что одним из его политических кумиров остается бывший президент США Дональд Трамп (за что противники, в основном из левого лагеря, иногда называют его "тропическим Трампом").

В прошлом декабре читатели американского журнала Time признали Жаира Болсонару человеком года. Он набрал 24 процента из более чем 9 миллионов голосов, поданных в ходе онлайн-голосования на выборах человека или группы людей, оказавших наибольшее влияние на мир в 2021 году.

Однако в этом октябре Жаира Болсонару ждут новые президентские выборы – и для него сейчас очень важны все кажущиеся ему перспективными зарубежные контакты и демонстрация любых успехов во внешней политике, поскольку он стремительно теряет популярность, уступая главному конкуренту, бразильскому левому экс-президенту Луису Инасиу Луле да Силве. Судя по всем опросам, во втором туре за Лулу готовы проголосовать 53% бразильских избирателей, за Болсонару – только 32%, остальные пока не определились.

Со своей стороны Владимир Путин в последние месяцы очень активизировал дипломатические контакты с разными латиноамериканскими лидерами. Он не только сделал серию телефонных звонков президентам таких стран-союзников России, как Венесуэла, Куба или Никарагуа, но и принял в Москве аргентинского президента Альберто Фернандеса – которого, в частности, поблагодарил за то, что при его правлении в Аргентине еще более успешно стал развивать деятельность российский медиахолдинг RT.

Бразильские и в целом латиноамериканские политики и СМИ сейчас предупреждают, что поездка Болсонару в Россию – это прямой вызов США, ставящий под угрозу традиционно крепкие отношения Бразилии с западными странами, гораздо более важные для нее самой, чем для них. "Визит нашего президента в Кремль в самый разгар этого кризиса, без параллельного вояжа в Киев, однозначно расценивается всеми как молчаливая поддержка требований Путина не допустить вступления Украины в НАТО", — пишет крупнейшая ежедневная газета Бразилии Folha de São Paulo, называющая эти переговоры в России "самой опасной зарубежной поездкой за время президентства Болсонару".

По мнению противников Жаира Болсонару, его поездка к Путину дает ему шанс в преддверии октябрьских выборов устроить выигрышную фотосессию с наиболее обсуждаемым сегодня авторитарным мировым лидером. С тех пор, как Болсонару оттолкнул от себя многие европейские страны, такие как Франция и Германия, своей разрушительной экологической политикой в тропических лесах Амазонии, бразильский президент стал в чем-то подобен Путину – то есть почти изгоем на мировой арене.

Когда Дональд Трамп проиграл выборы в США в 2020 году, Болсонару потерял своего ближайшего союзника в Вашингтоне, и ему потом потребовалось больше месяца, чтобы поздравить Джо Байдена с победой. Высказывания Болсонару (и его сыновей) о происхождении нового коронавируса, который, как он предположил, хоть и якобы вовсе не опасен, но вполне может быть "китайским химическим оружием", резко охладили его отношения с Пекином – главным торговым партнером Бразилии. Одновременно новая волна побед левых кандидатов на президентских выборах в разных государствах Латинской Америки в прошлом году привела к принципиальным идеологическим разногласиям с большинством соседей Бразилии на континенте.

Видимой кульминацией неприятия Жаира Болсонару мировыми лидерами стал саммит G20 в Риме в ноябре прошлого года, на котором он одиноко бродил среди других президентов и премьер-министров, ел также в абсолютном одиночестве и потом даже не появился на прощальном групповом фото. При этом неделю спустя его главный оппонент на будущих выборах Лула да Силва, отправившийся в большое турне по ЕС, был очень тепло встречен большинством европейских лидеров. Именно тогда ближайшее окружение Болсонару начало искать возможные варианты выигрышной для него громкой зарубежной поездки – и их внимание сразу привлек российский президент Владимир Путин, с которым Жаир Болсонару, как он сказал, "готов быстро поладить".

Очень показательно, что после общения с Путиным президент Бразилии намерен посетить еще только одно государство в Старом свете – Венгрию. В Будапеште Болсонару хочет встретиться с "ужасным ребенком" европейской политической сцены, венгерским премьером Виктором Орбаном, также давно известным как своим правым консервативным популизмом, так и откровенно прокремлевской политикой и высказываниями. Чуть больше двух недель назад, 1 февраля, Орбан сам ездил в Москву к президенту России, с которым они общаются на "ты" – и вновь был вполне однозначен в высказывании своих симпатий к нему.

16 февраля в Москве, помимо переговоров с Путиным, президент Бразилии встретится с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и министром обороны РФ Сергеем Шойгу (или с кем-то из его заместителей). Вместе с Жаиром Болсонару в Россию прилетели бразильские министры иностранных дел, обороны, юстиции и сельского хозяйства.

Для России в последние годы вся Латинская Америка, которую Путин и его окружение явно воспринимают в основном как "утраченную советскую позицию в "мягком подбрюшье США", стала регионом, где она мечтает всячески укрепить свое политическое, экономическое и даже военное присутствие. На фоне дошедших до точки замерзания отношений с Западом поездки в Москву президентов таких значимых членов G20, как Бразилия или Аргентина — это отличный способ доказать и миру, и собственным гражданам, что Россия не изолирована и у нее по-прежнему в мире есть самые разные партнеры и даже союзники.

Глава российского МИДа Сергей Лавров, выступая в Госдуме незадолго до визита Жаира Болсонару в Москву, заявил, что число друзей России среди стран Латинской Америки неуклонно растет: "У нас, действительно, возобновляются очень тесные, добрые, давние отношения с латиноамериканскими странами, причем не только с Кубой, Никарагуа и Венесуэлой. Хотя они, наверное, наши ближайшие партнеры и друзья".

При этом, пока весь мир следил за развитием кризиса вокруг Украины, Кремль, возможно, под шумок решил прозондировать военную почву и на совсем другом поле. Разные высокопоставленные российские представители как бы невзначай заговорили о возможности постоянного военного присутствия России в Латинской Америке, в первую очередь в Венесуэле и на Кубе. Сперва замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью RTVI "ничего не исключил", отвечая на вопрос о возможности размещения там российской военной инфраструктуры. Затем Александр Хохликов, посол Российской Федерации одновременно в Никарагуа, Гондурасе и Сальвадоре, еще более прямо заявил о присутствии "российских военных специалистов" в Никарагуа, "которое будет расширяться".

На этом фоне 8 февраля в Сенат США был внесен законопроект о противодействии "вредоносному" влиянию Китая и России в Латинской Америке, который сейчас рассматривается американскими сенаторами. Старший республиканец в сенатском комитете по разведке Марко Рубио и председатель комитета Сената по международным отношениям Боб Менендес представившие проект "Закона о стратегии в области безопасности в Западном полушарии", подчеркивают, что "рост дестабилизирующего влияния в Латинской Америке авторитарных правительств в Пекине и Москве создает огромные риски и для благосостояния всего региона, и для интересов национальной безопасности США".