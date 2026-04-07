Придет ли помощь? Война в Иране и гуманитарные поставки в Украину

Поток добровольной гуманитарной помощи из США в Украину – жизненно важная поддержка для населенных пунктов, расположенных в прифронтовой зоне, – испытывает все большее давление. Сбои, связанные с конфликтом в Иране, дают о себе знать в глобальных транспортных сетях.

Американские благотворительные организации и волонтерские группы сообщают, что доставка необходимых грузов сейчас задерживается на несколько недель, а транспортные расходы резко растут, что вынуждает делать сложный выбор между финансированием перевозки и закупкой оборудования, спасающего жизни. Для некоторых организаций ситуация становится критической.

Продолжающийся конфликт с Ираном серьезно нарушил международные морские перевозки, особенно через Ормузский пролив, по которому транспортируется около 20 процентов мировой нефти и газа. Риски для безопасности в Красном море вынуждают суда выбирать более длинные маршруты, что приводит к значительным задержкам и росту транспортных расходов.

Другие маршруты

Hope For Ukraine, некоммерческая организация из штата Нью-Джерси, направляющая медицинские и гуманитарные грузы гражданскому населению в прифронтовые районы, сообщает, что доставка ее грузов в Украину теперь занимает значительно больше времени. Контейнеры с медицинскими грузами и энергетическим оборудованием задерживаются на три недели, что увеличивает время транспортировки почти на месяц.

Когда доставка задерживается, это создает реальную угрозу жизни людей

"Эти комплекты жизненно необходимы, – заявил в интервью Радио Свободная Европа/Радио Свобода генеральный директор организации Юрий Боечко. – Они обеспечивают электроснабжение клиник и приютов. Когда их доставка задерживается, это создает реальную угрозу жизни людей".

Обычно организация отправляет из США один-два контейнера в месяц, каждый из которых вмещает до 20 тонн гуманитарной помощи. В отличие от государственной помощи, эти поставки осуществляются за счет частных пожертвований и сетей волонтеров.

Но сейчас они сталкиваются с растущей неопределённостью. "Маршруты были полностью изменены, – сказал Боечко. – Судам приходится проходить гораздо более длинный путь. А это означает значительное увеличение сроков доставки для людей, которые не могут себе позволить ждать".

Среди наиболее важных грузов – генераторы на солнечных батареях, которые сейчас незаменимы в Украине, где энергетическая инфраструктура постоянно подвергается российским ударам.

Последствия задержки

Hope For Ukraine распределяет генераторы среди в прифронтовых районах и в регионах, страдающих от длительных отключений электроэнергии. "Мы не отправляем продукты питания – мы покупаем их на месте, – рассказывает Юрий Боечко. – Мы отправляем то, что недоступно людям в Украине, особенно энергетическое оборудование".

Каждая задержка, добавляет он, имеет прямые гуманитарные последствия. Без электричества с трудом функционируют клиники, лекарства невозможно безопасно хранить, и даже оказание базовой медицинской помощи становится затруднительным. Задержки также влияют на поставки электроскутеров, жизненно важных для тех, кто лишился конечностей в результате войны.

По словам Боечко, в Украине сейчас насчитывается более 120 тысяч людей с ампутациями. "Для них каждая задержка означает дополнительное время без возможности самостоятельного передвижения", – отмечает он.

Болезненные компромиссы

Одновременно растут затраты на доставку помощи. После более чем двух лет относительно стабильных тарифов организация Hope For Ukraine получила уведомление о том, что с 1 апреля цены повысятся. "Мы наблюдаем рост на 10–25 процентов", – говорит Юрий Боечко.

Для некоммерческих организаций, работающих с ограниченным бюджетом, последствия ощущаются сразу. "Это означает, что нам приходится перенаправлять средства. Деньги, которые пошли бы на генераторы или медицинские принадлежности, теперь должны покрыть расходы на доставку".

В результате объем помощи, поступающей в Украину, сокращается – при том что потребность в ней остается высокой. Эти сбои сказываются и на закупках. Компоненты, поставляемые из-за рубежа, дольше добираются до складов в США, что замедляет работу всей цепочки поставок.

"Дело не только в доставке из США в Украину, – говорит Боечко. – Даже доставка грузов на наши склады происходит медленнее. Задержки наблюдаются по всей цепочке". По его словам, хотя сейчас меньше организаций отправляют крупные контейнеры по сравнению с начальным этапом войны – отчасти из-за ограничений в финансировании, – те, кто продолжает работу, сталкиваются с аналогичными проблемами.

"Затор в трубопроводе"

Эксперты говорят, что нынешние сбои отражают более широкие нагрузки на глобальную логистику, связанные с конфликтом в Иране. Джон Салданья из Колледжа бизнеса и экономики имени Джона Чемберса в университете Западной Виргинии описывает ситуацию как "кризис пропускной способности" в морском транспорте.

Все это приводит к росту фрахтовых ставок

По его словам, значительная доля мировых контейнерных перевозок нарушена из-за задержек, перенаправления или застревания судов на ключевых водных путях, таких как Ормузский пролив, и вокруг них. В то же время риски для безопасности в Красном море вынуждают суда выбирать более длинные маршруты вокруг юга Африки, что увеличивает сроки доставки на несколько недель.

"Все это приводит к росту фрахтовых ставок", – отмечает Салданья. По его словам, мелкие грузоотправители, в том числе некоммерческие гуманитарные организации, находятся в особенно уязвимом положении.

Даже если ситуация улучшится, восстановление нормального режима перевозок займет время. "Это похоже на затор в трубопроводе, – говорит эксперт. – На его устранение могут уйти недели, месяцы, а то и больше".

Другие базирующиеся в США волонтерские группы, поддерживающие Украину, заявляют, что все больше обеспокоены происходящим.

Организация US Ukrainian Activists, которая предоставляет средства защиты и другую поддержку парамедикам на передовой, уже имеет дело со сложными логистическими цепочками, охватывающими несколько стран. "Недавно мы разместили заказы на защитное снаряжение, которое должно пройти несколько этапов, прежде чем достигнет Украины", – говорит руководитель группы Надия Шапоринская.

Даже авиапоставки, обычно более быстрые и надежные, демонстрируют признаки замедления. "Мы надеемся, что следующая партия нашей помощи прибудет вовремя", – добавляет Шапоринская.

Пока что помощь в Украину продолжает поступать. Но она доставляется медленнее, с большими затратами и при растущей неопределенности.