Зеленский: "На сегодняшний день мы не являемся приоритетом"

Президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность тем, что затяжная война США и Израиля против Ирана может еще больше ослабить американскую поддержку Киева. Об этом он рассказал в интервью Associated Press во время своего визита в Стамбул.

"Мы должны признать, что на сегодняшний день мы не являемся приоритетом. Поэтому я опасаюсь, что затяжная война [в Иране] приведет к уменьшению поддержки для нас", – сказал Зеленский.

Он отметил, что Украина изначально не получала достаточно систем ПВО Patriot и ракет к ним. Если война в Иране в ближайшее время не закончится, то, по мнению Зеленского, и так небольшой пакет помощи Украине "с каждым днем будет становиться все меньше и меньше".

В интервью AP украинский президент также заявил, что Россия извлекает экономическую выгоду из войны на Ближнем Востоке, сославшись на ослабление американских санкций в отношении российской нефти.

"Россия получает из-за этого дополнительные деньги, так что да, у них есть выгода", – сказал он.

Зеленский приехал в Стамбул для переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом – на следующий день после того, как турецкий лидер поговорил с президентом России Владимиром Путиным. По словам Зеленского, они обсудили мирные переговоры и возможную встречу лидеров в Стамбуле.