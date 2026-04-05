Зеленский: "На сегодняшний день мы не являемся приоритетом"

3 мин.

Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность тем, что затяжная война США и Израиля против Ирана может еще больше ослабить американскую поддержку Киева. Об этом он рассказал в интервью Associated Press во время своего визита в Стамбул.

"Мы должны признать, что на сегодняшний день мы не являемся приоритетом. Поэтому я опасаюсь, что затяжная война [в Иране] приведет к уменьшению поддержки для нас", – сказал Зеленский.

Он отметил, что Украина изначально не получала достаточно систем ПВО Patriot и ракет к ним. Если война в Иране в ближайшее время не закончится, то, по мнению Зеленского, и так небольшой пакет помощи Украине "с каждым днем будет становиться все меньше и меньше".

В интервью AP украинский президент также заявил, что Россия извлекает экономическую выгоду из войны на Ближнем Востоке, сославшись на ослабление американских санкций в отношении российской нефти.

"Россия получает из-за этого дополнительные деньги, так что да, у них есть выгода", – сказал он.

Зеленский приехал в Стамбул для переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом – на следующий день после того, как турецкий лидер поговорил с президентом России Владимиром Путиным. По словам Зеленского, они обсудили мирные переговоры и возможную встречу лидеров в Стамбуле.

  • 12 марта США временно ослабили санкции в отношении России, разрешив на месяц поставку российской нефти, которая на тот момент уже находилась на танкерах в море. Ранее нефтеперерабатывающие заводы Индии получили временное разрешение на покупку российской нефти, находящейся в море, и на которую не нашлось покупателя.
  • США и Израиль наносят удары по Ирану с 28 февраля. Тегеран в ответ атакует Израиль и американские военные базы в Персидском заливе. Ормузский пролив, через который проходит пятая часть мирового объема нефти, практически полностью перекрыт. Это привело к сокращению добычи нефти крупными производителями в Персидском заливе и росту цен на энергоносители.
