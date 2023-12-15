Прифронтовая национализация. Кто скупает имущество украинцев в Крыму

В аннексированном Россией Крыму местные власти незаконно присваивают и затем распродают на аукционах имущество украинских и иностранных граждан. Это приносит в казну миллиарды рублей, часть из которых идет на финансирование российского вторжения в Украину. Новыми владельцами объектов, в частности, стали структуры экс-министра обороны Украины Павла Лебедева и компания, близкая к депутату Госдумы Дмитрию Савельеву. Счет экспроприированных объектов уже идет на сотни, хотя подобное изъятие не имеет оснований даже по российским законам.

Назначенные Россией власти аннексированного Крыма в 2023 году пустили с молотка по меньшей мере 25 крупных объектов собственности, большая часть которых раньше принадлежала гражданам Украины. В числе бывших владельцев – ведущие украинские бизнесмены, чиновники и политики, а также члены их семей. Распродажа незаконно национализированного имущества принесла региональному бюджету 1,9 млрд рублей (20,4 млн долларов). Получаемые от изъятых объектов доходы якобы шли на финансирование украинской армии – именно такое оправдание незаконной экспроприации придумали российские чиновники.

На основании данных открытых источников удалось установить лишь часть реализованных объектов.

В интересах застройщиков

Первые аукционы по продаже собственности, национализированной после начала полномасштабной войны, прошли летом этого года. Сведения о них публикуются в информационной системе "Торги" – российском электронном сервисе по продаже государственного и муниципального имущества.

Одним из первых реализованных лотов стала группа недвижимых объектов на Южном берегу Крыма: земельные участки, нежилые помещения и квартиры в жилом комплексе класса люкс "Омега" в Ялте. Ранее все они либо принадлежали украинскому бизнесмену с литовским гражданством Игорису Коласу, либо были записаны на связанные с ним фирмы: "Дудник", "Стабильность", "Секунда", "Интур-Премьер", "Зодиак-Омега ЛТД" и "Интур Ялос". В тот же лот вошли два нежилых помещения в Ялте, принадлежавшие ранее некоему ООО "Рек Альфа". В российском реестре компаний с таким названий не значится, зато существует украинское ООО "Рек Альфа", которое принадлежит австрийской RaiffeisenBank International AG и специализируется на сделках с недвижимостью. На аукционе 29 недвижимых объектов общей площадью 3316 квадратных метров были проданы за 337,2 млн рублей (около 3,7 млн долларов).

Их новым владельцем стало ООО "Перспектива" из Геленджика. Основное направление деятельности компании, которая появилась на свет в апреле 2023 года, – купля-продажа недвижимости. Основательницей и руководительницей фирмы является предпринимательница Людмила Рогозина. Незадолго до создания "Перспективы" она основала еще одну фирму – ООО "Буревестник", зарегистрированное в Судаке. "Буревестник" специализируется на гостиничном бизнесе и прочих местах для временного проживания. "Перспектива" напоминает типичную фирму-однодневку, поэтому не исключено, что приобретенное крымское имущество вскоре будет перепродано другому владельцу.

Недостроенное здание в центре Ялте, которое ранее также принадлежало фирме Коласа "Зодиак-Омега ЛТД", было продано за 223,4 млн рублей (около 2,4 млн долларов). Этот объект также достался фирме-однодневке – акционерному обществу "Аппартгрупп", которое было зарегистрировано в Ялте за две недели до крайнего срока подачи заявок на участие в аукционе. Учредители и руководители компании не раскрываются. По адресу, указанному в регистрационных документах "Аппартгрупп", "прописан" еще с десяток таких же подставных фирм.

Продажа 27 строений общей площадью 5643 квадратных метра на территории пансионата "Севастополь" в Ялте принесла 251,6 млн рублей (около 2,7 млн долларов). Российские СМИ утверждают, что этим пансионатом ранее владели структуры миллиардера Рината Ахметова. Предполагаемое имущество украинского олигарха перешло в собственность ООО "Мелисса" из Новосибирска. Сама по себе эта компания ничем не примечательна, но через своего учредителя Владислава Савельева и генерального директора Глеба Половникова она связана с группой компаний "Расцветай" – крупнейшим застройщиком Новосибирской области. Главный бенефициар компании Владислав Савельев приходится родным братом депутату Государственной думы РФ Дмитрию Савельеву. Народный избранник прославился, в частности, тем, что в феврале этого года публично объявил о своем решении отправиться добровольцем на войну в Украине. Но, доехав до ближайшей станции, он сошел с поезда и на самолете улетел в Москву.

По удивительному стечению обстоятельств ГК "Расцветай" летом 2023 года решила зайти на рынок аннексированного Крыма и начала продажи апартаментов в строящемся жилом комплексе "Вилла Маяк" в Алупке. Какие планы у новосибирских застройщиков относительно купленного на аукционе земельного участка и нескольких зданий в историческом центре Ялты – пока неизвестно.

Комплекс зданий пансионата "Горное солнце" в Алупке (несколько жилых корпусов, административное здание, столовая, хозяйственные помещения) продали на электронных торгах за 186,6 млн рублей (около 2 млн долларов). В прежние времена этот дом отдыха принадлежал Новокраматорскому машиностроительному заводу – одному из крупнейших в Украине предприятий тяжелого машиностроения. Заводом владеет семья Георгия Скударя; после начала полномасштабной войны Верховная рада приняла решение о частичной национализации предприятия.

Пансионат достался симферопольскому ООО "Югагрохолдинг", основным видом деятельности которого значится выращивание зерновых культур и семян масличных культур. По адресу регистрации фирмы раньше было также зарегистрировано ООО "Аквакурортстрой", связанное с группой компаний "Парангон". Это один из крупнейших застройщиков Севастополя, он принадлежит бывшему министру обороны Украины, экс-депутату Верховной рады Павлу Лебедеву. В 2020 году Генеральная прокуратура Украины заочно арестовала Лебедева по делу о расстреле митингующих на Майдане в феврале 2014 года. Связь между "Югагрохолдингом" и "Парангоном" также подтверждается тем, что руководитель первой компании Николай Бойко числится генеральным директором и в краснодарском ООО "Благо", учредителем которого является Павел Лебедев.

Примечательно, что в борьбе за "Горное солнце" структура бывшего министра обороны Украины обошла новосибирскую компанию "Монблан". Через учредителя и генерального директора она связана с упоминавшийся выше группой компаний "Расцветай" из Новосибирска, связанной с депутатом Госдумы Дмитрием Савельевым.

Новых владельцев обрела гостиница "Сон у моря" в Алупке. Комплекс зданий и сооружений на ее территории общей площадью 826 квадратных метров продали на аукционе за 80,3 млн рублей (около 870 тыс. долларов). Предыдущим владельцем гостиницы было зарегистрированное в Симферополе ООО "Энвил". Российские власти связывали его с дочерью украинского олигарха Игоря Коломойского Анжеликой. Теперь же отель перешел в собственность некоего Сергея Воеводы. Он зарегистрирован по месту жительства этого человека в Сочи. Больше об этом человеке ничего не известно.

Более 44 млн рублей (около 480 тыс. долларов) оккупационные власти заработали на продаже квартиры первой леди Украины Елены Зеленской. Семья нынешнего президента Украины приобрела ее в 2013 году. Апартаменты площадью 130 квадратных метров располагаются в элитном жилом комплексе "Император" в поселке Ливадия под Ялтой рядом с Ливадийским дворцом. Новой владелицей жилья стала хозяйка московского агентства недвижимости Ольга Липовецкая. Профиль ее деятельности говорит о том, что квартира могла быть куплена для дальнейшей перепродажи. Муж Липовецкой – адвокат Иван Тучков, который известен тем, что в 2018 году защищал в суде бывшего гендиректора Научно-производственного объединения имени Лавочкина Сергея Лемешевского по делу о хищении 330 млн рублей у госкорпорации "Роскосмос".

Распродажа продолжается

Прием заявок на участие в электронных аукционах по ряду объектов продолжается. Среди активных лотов – центр водного спорта "Европа" в курортном поселке Партенит недалеко от Алушты. В здании расположены гостиничные номера, тренажерный и конференц-залы, ресторан, сауна. На прилегающей территории – бассейн, котельная и общежитие для персонала. До национализации это имущество принадлежало ООО "Транспорт Логистик". Российские власти полуострова связывают эту компанию со структурами Игоря Коломойского. Летом имущество пробовали сдать в аренду, но безуспешно. Теперь его пытаются продать. Торги состоятся 18 декабря.

От части национализированного имущества фактические власти Крыма избавляются при помощи торгов по банкротству. Так поступили, например, с пансионатом "Солнечный" в поселке Поповка Сакского района. До изъятия он принадлежал машиностроительному заводу "Свет шахтера" (Харьков), которым владеют компании Рината Ахметова. В настоящий момент все движимое и недвижимое имущество пансионата выставлено на открытый аукцион на одной из электронных площадок.

Большую часть изъятого у законных владельцев имущества, по заверению крымских чиновников, уже переоформили в государственную собственность, но пока что оно дожидается своего часа. На торги его выставят позже. Часть объектов решили временно сдать в аренду. Так, например, поступили со строительными гипермаркетами "Новацентр" – после национализации они продолжают работу под названием "Уютстрой". Сеть "Новацентр" была создана в аннексированном Крыму на базе украинских сетей "Эпицентр" и "Новая линия", которые принадлежат семье народного депутата Украины Александра Гереги. В 2021 году журналисты Pandora Papers выяснили, что Герега через кипрский офшор владел и сетью "Новацентр", хотя сам он отрицал связь с крымскими активами.

Еще одним национализированным объектом, сданным в аренду, стал кинотеатр "Сатурн IMAX" в центре Ялты, в котором расположен единственный в Крыму кинозал стандарта IMAX. Ранее он принадлежал ООО "Скай Плаза", по мнению российских властей, связанному с экс-премьер-министром Украины Арсением Яценюком. На аренде строительных гипермаркетов и киноцентра крымские власти уже заработали десятки миллионов рублей.

Национализация нанесла ущерб интересам десятков украинцев. Среди них – не только упомянутые выше бизнесмены и политики. В перечень незаконно изъятой собственности попало также имущество 12 украинских банков (включая "Форум", Укрсиббанк, Имэксбанк, Пиреус Банк, Экспресс-банк и других) и спортивная база киевского футбольного клуба "Динамо", принадлежащего Григорию и Игорю Суркисам. Кроме того, депутат Верховной рады Нестор Шуфрич лишился особняка на берегу Черного моря, оформленного на зарегистрированное в Москве ООО "Эстейт холдинг групп", а владелец Киевского ювелирного завода Сергей Цюпко – детского медицинского центра "Чайка" в поселке Заозерное под Евпаторией.

В качестве владельцев или бенефициаров экспроприированных активов российские власти Крыма также называли экс-президента Украины Петра Порошенко, бывшего директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника, бывшего председателя Национального банка Кирилла Шевченко, бывшего председателя Конституционного суда Александра Тупицкого, экс-министра внутренних дел Арсена Авакова, бывшего председателя Совета министров Автономной республики Крым Сергея Куницына, бизнесменов Андрея и Сергея Клюевых и многих других. Однако подтвердить принадлежность национализированной собственности перечисленным лицам возможно не во всех случаях.

Хроника национализации

Процесс изъятия собственности у прежних владельцев на полуострове начался сразу же после аннексии Крыма Россией. В апреле 2014 года сформированный Россией Государственный совет (который назначенные Россией власти называют парламентом) Крыма принял постановление "О вопросах управления собственностью Республики Крым". В приложении к нему перечислено имущество, которое оккупационные власти решили считать своим.

В 2019 году прокуратура Автономной Республики Крым подсчитала, что за первые пять лет аннексии Россия незаконно присвоила более 4 тыс. предприятий, учреждений и организаций, находящихся в государственной собственности Украины. Среди них оказались газо- и нефтедобывающие предприятия, морские порты, объекты энергетической инфраструктуры, десятки санаториев и пансионатов, Международный детский центр "Артек" и крупнейшие винодельческие компании. Помимо этого, под принудительную национализацию попала и частная собственность, в том числе компании богатейших людей Украины.

Аппетиты у российской администрации заметно возросли после начала полномасштабной войны в Украине, когда весной 2022 года Верховная рада Украины приняла два закона о национализации имущества россиян в счет будущих репараций. Затем власти аннексированного Крыма внесли в Госдуму законопроект об экспроприации имущества у граждан тех стран, которые совершают в отношении России недружественные действия. Однако в Кремле инициативу отклонили, решив, что она противоречит Конституции. Тогда в октябре 2022 года крымские депутаты разрешили изымать собственность на полуострове у тех иностранцев, которые ведут против России "подрывную деятельность". В феврале 2023 года нелегитимный парламент Крыма утвердил список из 500 объектов собственности, подлежащих национализации. Владельцами большинства из них являются граждане Украины. В перечень вошли объекты, "относящиеся к различным предприятиям и банкам, туристской, спортивной инфраструктуре". В мае в список добавили еще 57 позиций.

Оккупационные чиновники много раз обещали, что не будут забирать имущество у всех украинских граждан поголовно – национализация коснется только тех, кто своими действиями вредит интересам России. Но при такой расплывчатой формулировке (и отсутствии внятных юридических оснований) ни один украинец Крыма не может чувствовать себя в безопасности.

Список отобранного российскими властями имущества продолжает расти: только за последний год оккупационная администрация реквизировала более 750 объектов. По состоянию на декабрь 2023 года, в перечне национализированной собственности насчитывается уже 374 пункта. В каждом из них перечислены от одного до нескольких десятков объектов: земельные участки, дома, квартиры, машиноместа, складские и промышленные помещения, а также целые предприятия со всем движимым и недвижимым имуществом. По оценке оккупационных властей, общая стоимость национализированного имущества исчисляется десятками миллиардов рублей.

Принятый в Украине закон об изъятии имущества россиян принципиально отличается от практики, принятой в аннексированном Россией Крыму. Во-первых, имущество изымается только у компаний, а не частных лиц. У физлиц собственность могут забрать только в том случае, если в их отношении введены персональные санкции. Во-вторых, сама процедура изъятия и перечень того, что может изыматься, четко прописаны в законе. В-третьих, изъятые объекты не распродаются на аукционах, а передаются во временное управление государственным предприятиям. Изъятые денежные средства поступают в фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии. Закон предусматривает возможность последующей продажи национализированных объектов, но пока что этого не происходит.

Введенные санкции против нескольких десятков крымских чиновников и судей, сотрудничающих с оккупационными властями, также не предусматривают конфискации и распродажи их имущества. В законе подчеркивается, что под ограничительными мерами подразумевается блокирование активов – временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться своим имуществом, а также предотвращение выведения капиталов за пределы Украины. Санкции установлены на пятилетний срок.

Изъятия незаконны

Нельзя экспроприировать имущество по причине связи с собственниками из зарубежной, в том числе недружественной страны

Украина считает незаконной экспроприацию собственности своих граждан на аннексированном полуострове. После деоккупации Крыма все решения об этом будут отменены, заявила в начале этого года постоянный представитель президента Украины в Автономной республике Крым Тамила Ташева. "Не будут верифицированы документы, которые нарушают права человека или государства: это решения по национализации или конфискации имущества, по установлению наследства и многие другие", – пообещала она.

Опрошенные Радио Свобода эксперты указывают на то, что экспроприация украинской собственности в Крыму нарушает все мыслимые законы. Даже с точки зрения российского законодательства безвозмездное изъятие крымской собственности выглядит безосновательным.

По Гражданскому кодексу РФ, который де-факто действует в захваченном Россией Крыму, обращать в государственную собственность имущество частных лиц и компаний можно, но лишь при соблюдении важного условия – с обязательным возмещением стоимости имущества и других убытков (ст. 306). Российские власти Крыма это условие проигнорировали.

"Законом предусмотрен ряд случаев безвозмездного изъятия, но они в любом случае должны быть мотивированы приобретением имущества в результате правонарушения. Ни одно из оснований не предполагает возможности экспроприации лишь по причине связи этого имущества с собственниками из какой-либо зарубежной, в том числе недружественной, страны", – говорил осенью 2022 года в интервью Радио Свобода Борис Карпычев, российский юрист и правозащитник, сотрудничающий с проектом "ОВД-Инфо".

Оккупационные власти могут оправдать реквизицию собственности чрезвычайными обстоятельствами – закон в ряде случаев позволяет делать это. Роль таких обстоятельств играет война. Но когда она кончится, "у собственника появится право требовать возврата своей собственности", добавил Карпычев.

После деоккупации Крыма все активы, перешедшие россиянам, скорее всего, будут возвращены Украине, считают украинские эксперты. "Вряд ли произойдет восстановление собственности прежних [украинских] собственников, а вот право на выкуп этой собственности государство как раз может предоставить", – отмечали в беседе с Радио Свобода политологи Николай Волковский и Артем Олейник.