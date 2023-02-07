Приговоры из сталинских времен. 9 лет по статье о "фейках"

– Жертвами землетрясения в Турции и Сирии стали тысячи человек;
– Как Кремль готовит наступление в Украине и может ли оно увенчаться успехом?
– Заочный приговор Веронике Белоцерковской – сигнал для политэмигрантов, которых хотят лишать собственности в России;
– Судьба белорусского социолога Валерии Костюговой, обвиненной в "заговоре с целью захвата власти";
– Блогеры обсуждают четырехчасовой разговор Юрия Дудя и Марии Певчих
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