Приговоры из сталинских времен. 9 лет по статье о "фейках"

– Жертвами землетрясения в Турции и Сирии стали тысячи человек;

– Как Кремль готовит наступление в Украине и может ли оно увенчаться успехом?

– Заочный приговор Веронике Белоцерковской – сигнал для политэмигрантов, которых хотят лишать собственности в России;

– Судьба белорусского социолога Валерии Костюговой, обвиненной в "заговоре с целью захвата власти";

– Блогеры обсуждают четырехчасовой разговор Юрия Дудя и Марии Певчих

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