Пригожин потребовал возбудить дело против журналистов "Медузы"

Бизнесмен Евгений Пригожин обратился в Следственный комитет России с просьбой возбудить уголовное дело о фейках об армии и госизмене против редакционного директора издания "Медуза" Татьяны Ершовой и журналистки Лилии Яппаровой. 13 июля на портале "Медузы" была опубликована статья Яппаровой об участии в войне России против Украины наёмников из так называемой ЧВК Вагнера, негласным владельцем которой называют Пригожина.

В статье рассказывается об участии "ЧВК Вагнера" и других российских частных военных компаний в боевых действиях в Украине, а также о связях и разногласиях Пригожина с президентом России Владимиром Путиным и членами его ближнего круга.

Пресс-служба принадлежащей Пригожину компании "Конкорд" публикует текст его заявления на имя главы Следственного комитета Александра Бастрыкина: "Уважаемый Александр Иванович, я получил весьма странные вопросы от журналиста иноагента "Медузы" Лилии Яппаровой. Из них можно сделать вывод, что Лилия Яппарова, а также неизвестные мне сотрудники "Медузы", готовят массовые информационные провокации против России, в связи с чем прошу Вас возбудить уголовные дела против вышеуказанных лиц." К заявлению прилагается текст журналистского запроса "Медузы", в котором издание просило у Пригожина комментариев для подготовки вышедшей сегодня статьи.

По федеральному закону от 4 марта 2022 года, за "распространение заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил РФ" предусмотрено уголовное наказание до 15 лет лишения свободы; по статье "государственная измена" - от 12 до 20 лет. Что именно Пригожин в опубликованной статье считает фейками и признаками госизмены - из его заявления неясно.