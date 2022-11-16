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Приостановлено членство России в Паралимпийском комитете

На зимней паралимпиаде в Пекине, 2022

Международный паралимпийский комитет на внеочередном заседании в Берлине в среду решил приостановить членство России в организации. За это проголосовали 64 страны-участницы съезда, 39 были против, 16 воздержались. Комитет объяснил своё решение тем, что Россия не может выполнять свои обязательства в соответствии с конституцией Паралимпийского комитета.

Вскоре после военного вторжения России в Украину, 3 марта, Паралимпийский комитет отстранил спортсменов из России и Беларуси от участия в зимней Паралимпиаде 2022 года в Пекине. Тогда, помимо прочего, ряд сборных выразили нежелание соревноваться с россиянами и белорусами. Также упоминались напряжённость в олимпийских деревнях и возникшие проблемы с обеспечением безопасности участников. Паралимпийский комитет России назвал запрет незаконным и необоснованным.

Теперь восстановить членство России в Международном паралимпийском комитете сможет только Генеральная ассамблея комитета. Её ближайшее заседание, как предполагается, пройдёт в конце 2023 года.

  • После начала войны Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям по всему миру не допускать до участия в состязаниях российских и белорусских атлетов. Целью рекомендации в МОК назвали "защиту целостности глобальных спортивных соревнований" в период российского вторжения в Украину.
  • "Нынешняя война ставит перед Олимпийским движением диллему. В то время как атлеты из России и Беларуси будут иметь возможность продолжать участие в спортивных мероприятиях, у многих спортсменов из Украины такой возможности не будет из-за нападения на их страну", – подчёркивалось в заявлении МОК.

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