Россиян и белорусов отстранили от участия в Паралимпиаде в Пекине

Международный паралимпийский комитет (МПК) решил отстранить Россию и Беларусь от участия в зимней Паралимпиаде-2022 в Пекине, которая открывается 4 марта.

В сообщении МПК в четверг говорится, что мера принята по итогам специального заседания правления комитета. Как отмечается, ряд сборных выразили нежелание соревноваться с россиянами и белорусами. Также упоминаются напряжённость в олимпийских деревнях и возникшие проблемы с обеспечением безопасности участников.

Президент Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс выразил сожаление по поводу отстранения россиян и белорусов, назвав их жертвами действий правительств двух стран.

Паралимпийский комитет России посчитал запрет незаконным и необоснованным и подчеркнул, что оставляет за собой право его оспорить.

Накануне МПК принял решение не отстранять российские и белорусские команды от участия в Паралимпиаде, однако эти команды должны были выступать в нейтральном статусе, а их результаты не учитывались бы в медальном зачете.

Ранее на этой неделе Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям по всему миру не допускать до участия в состязаниях российских и белорусских атлетов. Целью рекомендации в МОК назвали "защиту целостности глобальных спортивных соревнований" в период российского вторжения в Украину.

"Нынешняя война ставит перед Олимпийским движением диллему. В то время как атлеты из России и Беларуси будут иметь возможность продолжать участие в спортивных мероприятиях, у многих спортсменов из Украины такой возможности не будет из-за нападения на их страну", – подчёркивалось в заявлении МОК.