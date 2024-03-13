Прокуратура Смоленска признала агитацию в вузе незаконной

Прокуратура Смоленска признала политическую агитацию на странице местного филиала РАНХиГС во "ВКонтакте" незаконной. Это пока единственный случай из 74, сообщает проект по защите прав студентов "Молния".

За пост с призывом ставить подписи в поддержку очередного выдвижения нынешнего президента России Владимира Путина прокуратура вынесла директору филиала Инне Тимофеевой представление о нарушении.

"Считаем, что представление должен получить не только директор Смоленского филиала РАНХиГС, но ещё как минимум 73 ректора из тридцати городов России", – пишет "Молния".

Всего юристы проекта отправили более сотни жалоб на агитацию в вузах, которая запрещена законом. Прокуратуры других городов и избирательные комиссии отказываются обращать внимание на системную проблему, пишет "Молния". Однако отмечается, что после жалоб вузы удаляют посты с агитацией и даже оправдываются вмешательством "злоумышленников".

Десятки случаев незаконной агитации в учебных заведениях зафиксировал и телеграм-канал "Выборы, всем ЦЫК!". После огласки посты с агитацией часто удаляются.