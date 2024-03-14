На Ставрополье провели обыски у сотрудников штаба Надеждина

В Ставропольском крае у сборщиков подписей за выдвижение в президенты России Бориса Надеждина уже несколько дней проводят обыски. Ранее в штабе незарегистрированного кандидата сообщили об организации экзит-полов на выходах с избирательных участков в Ставрополе, отмечаетКавказ.Реалии.

Об обысках у активистов сообщил на условиях анонимности один из организаторов сбора подписей за Надеждина в регионе. Сотрудники центра "Э" провели семь обысков. Последний из них прошел утром 14 марта у сборщика подписей из Минеральных вод.

К одному из активистов в Ессентуках сотрудники силовых структур приходили дважды - 8 марта и 12 марта. В последний из этих дней следственные действия проводились также у другого сборщика подписей в Ессентуках, а также двух человек из Кисловодска и Михайловска.

Еще один обыск прошел 13 марта у сборщика подписей в Железноводске – она записывалась на выборы в качестве наблюдателя. Активистке отказались показать постановление и назвать основания для обыска. У сотрудницы штаба в Михайловске изъяли телефон. По словам собеседника, обыски во всех случаях "проводили корректно, без насилия". Давление силовых структур организатор сбора подписей связывает с попыткой властей "отбить желание наблюдать за выборами".

Ставрополь стал одним из трех городов на юге России, где штабы Надеждина анонсировали проведение экзит-полов на выходах с избирательных участков. Помимо Ставрополья их также организуют на Кубани - в Краснодаре и Новороссийске.