На Ставрополье провели обыски у сотрудников штаба Надеждина

В Ставропольском крае у сборщиков подписей за выдвижение в президенты России Бориса Надеждина уже несколько дней проводят обыски. Ранее в штабе незарегистрированного кандидата сообщили об организации экзит-полов на выходах с избирательных участков в Ставрополе, отмечаетКавказ.Реалии.
Об обысках у активистов сообщил на условиях анонимности один из организаторов сбора подписей за Надеждина в регионе. Сотрудники центра "Э" провели семь обысков. Последний из них прошел утром 14 марта у сборщика подписей из Минеральных вод.
К одному из активистов в Ессентуках сотрудники силовых структур приходили дважды - 8 марта и 12 марта. В последний из этих дней следственные действия проводились также у другого сборщика подписей в Ессентуках, а также двух человек из Кисловодска и Михайловска.
Еще один обыск прошел 13 марта у сборщика подписей в Железноводске – она записывалась на выборы в качестве наблюдателя. Активистке отказались показать постановление и назвать основания для обыска. У сотрудницы штаба в Михайловске изъяли телефон. По словам собеседника, обыски во всех случаях "проводили корректно, без насилия". Давление силовых структур организатор сбора подписей связывает с попыткой властей "отбить желание наблюдать за выборами".
Ставрополь стал одним из трех городов на юге России, где штабы Надеждина анонсировали проведение экзит-полов на выходах с избирательных участков. Помимо Ставрополья их также организуют на Кубани - в Краснодаре и Новороссийске.
- Голосование на выборах президента России пройдёт с 15 по 17 марта 2024 года. Выборы в России независимые наблюдатели и эксперты оценивают как несвободные и нечестные. Власти регулярно вмешиваются в избирательный процесс, затрудняют доступ к оппозиции, создают преимущества провластным кандидатам, в ряде случаев речь идёт и о прямых фальсификациях.
- Кампания по сбору подписей за выдвижение Бориса Надеждина в январе активно проходила на юге России и Северном Кавказе. В Краснодаре и Волгограде сборщиков задерживали.
- Надеждин прямо выступал с антивоенной позицией. Политику удалось собрать больше 200 тысяч подписей россиян в поддержку своего выдвижения, но ЦИК отказал ему в регистрации, сославшись на недопустимо высокий процент брака в предоставленных им подписях. Борис Надеждин пытался оспорить решение Центризбиркома, но суды, включая Верховный, в удовлетворении иска отказали.
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