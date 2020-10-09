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Расследования

Cаблин наголо! Связь "хакеров ГРУ" и "троллей Собянина"

Акция движения "Антимайдан", одним из основателей которого был Дмитрий Саблин, Москва, 2015 год

Депутат Госдумы и член партии "Единая Россия" Дмитрий Саблин оказался связан не только с историей о попытках российских хакеров вмешаться в американские выборы в 2016 году, но и с удаленной фейсбуком сетью интернет-троллей, критиковавших Алексея Навального и расхваливавших московскую программу реновации.

Лаборатория цифровой криминалистики при нью-йоркском аналитическом центре "Атлантический совет" (Atlantic Council Digital Forensic Research Lab, DFRLab) опубликовала расследование об очередной сети фальшивых аккаунтов в фейсбуке и инстаграме, удаленной администраторами этих соцсетей в сентябре 2020 года за скоординированные действия, нарушающие правила сервисов. Эта новость не попала на первые полосы СМИ – охват у сети фейковых аккаунтов был небольшим, а подобные действия администрации Facebook давно стали рутиной. Тем не менее, в этой истории есть интересная и не вполне обычная деталь: удаленные аккаунты работали на внутреннюю российскую аудиторию, а сеть оказалась ассоциирована с депутатом Госдумы и основателем движения "Антимайдан" Дмитрием Саблиным, который, как показало Радио Свобода в собственном расследовании в июле 2018 года, может быть одним из людей, связанных с "хакерами ГРУ", которые были обвинены американскими властями во взломе компьютеров представителей Демократической партии США.

Против Навального, за "Единую Россию" и реновацию

Как сообщила администрация Facebook 8 октября, администраторами соцсети были удалены 40 аккаунтов, 17 страниц и групп в фейсбуке, а также 6 аккаунтов в инстаграме. Произошло это по наводке администрации другой социальной сети, Твиттера, где аналогичная сеть аккаунтов была удалена ранее. Внутреннее расследование, говорится в официальном сообщении Facebook, выявило связь фальшивых аккаунтов с партией "Единая Россия".

В DFRLab получили доступ к информации из удаленных профилей: большинство из них оказались профилями несуществующих в реальной жизни людей, выдававших себя за настоящих пользователей соцсетей. Сеть начала работать еще в 2015 году: фальшивые аккаунты размещали речи Владимира Путина накануне выборов в Госдуму, а также обрушивались с критикой на оппозиционного политика Алексея Навального и изгнанного из страны предпринимателя Михаила Ходорковского.

Немалая часть постов, написанных удаленными аккаунтами, касалась болезненной для москвичей темы реновации. О "троллях Собянина" не раз писали российские журналисты и расследователи, например, московский штаб все того же Алексея Навального. Аккаунты, удаленные в сентябре 2020 года фейсбуком, в частности, синхронно публиковали одно и то же видео, на котором женщина по имени Гуля рассказывала о том, как тяжело ей жилось в коммуналке и как она счастлива после переселения в новое жилье по программе реновации. Для маскировки эти аккаунты использовали фото людей из фотобанков и рекламных объявлений, найденные в интернете, впрочем, охват и популярность сети были ничтожными – число лайков и шеров исчислялось единицами или, в лучшем случае, десятками.

Тем не менее, эксперты DRFLab обнаружили среди удаленных аккаунтов и те, что принадлежат реальным людям. Например, Виктории Ватутиной, которая, как следовало из информации на ее страничке, работала менеджером социальных сетей в воронежском отделении партии "Единая Россия". Инстаграм-аккаунт Ватутиной (не ответившей на просьбу Радио Свобода о комментарии) до сих пор доступен. Еще два реальных аккаунта в фейсбуке и инстаграме, удаленных администрацией соцсетей, принадлежали активистке "Молодой гвардии Единой России" в Воронеже Полине Стрижаченко. Стрижаченко сама написала об удалении этих своих аккаунтов во "Вконтакте" и сообщила, что уже завела новый профиль в фейсбуке. На просьбу о комментарии для Радио Свобода она также не откликнулась.

В числе удаленных страниц в фейсбуке были и странички двух СМИ, которые, как удалось выяснить расследователям, связаны между собой одним идентификационным номером сервиса Google Analytics – "Open Reporter" и "Блок". Сайты этих СМИ до сих пор доступны: их содержание схоже и представляет из себя по большей части критику Алексея Навального и его сторонников вперемешку с аполитичным вирусным контентом и перепечатками новостей агентства "Россия Сегодня". У странички Open Reporter в фейсбуке было 36000 подписчиков, у "Блока" – 37, впрочем, как отмечается в расследовании, посты обоих СМИ имели практически нулевой охват.

Who is Валерий Заборовский?

Информация общедоступного сервиса WhoIs, показывающего, на кого зарегистрировано то или иное доменное имя, вывела DFRLab на некоего Валерия Заборовского, а IP-адрес хостинга, на котором размещен сайт "Блока" Block-ru.com, совпал с адресами хостинга для сайта "Open Reporter" и еще двух ресурсов: "антимайдан.рф" и "antimaidan.ru". В официальном перечне наименований зарегистрированных СМИ на сайте Роскомнадзора учредителем всех этих сайтов также указан Валерий Заборовский. Заборовский также оказался связан с относительно известным прокремлевским сайтом cont.ws, странички которого в фейсбуке и твиттере администрации этих соцсетей удалили за нарушение правил еще в августе 2019 года. Заборовский также внесен в базу украинского проекта "Миротворец" как "путинский пропагандист" и "провокатор" за "антиукраинские публикации" и "разжигание межнациональной розни и распространение дезинформации". У Валерия Заборовского есть действующий аккаунт в фейсбуке, телеграме и твиттере, впрочем, у подавляющего числа его постов нет ни единого лайка, репоста или ретвита.

Телефонный номер Заборовского, указанный на "Миротворце", совпадает с телефонным номером, указанным им при регистрации сайта "Блока". Поиск по этому номеру в приложениях, которые определяют, как тот или иной человек записан в телефонных книжках других абонентов, показал в числе прочего, что Заборовский мог являться помощником депутата Государственной Думы РФ и основателя движения "Антимайдан" Дмитрий Саблина – именно в таком качестве он был записан в списке контактов в одном из телефонов. Кроме того, Заборовский как минимум в 2019 году был пресс-секретарем общественной организации "Боевое братство", одним из лидеров которой является Саблин. "Боевое братство" известно не только своими акциями в поддержку действующей власти и против оппозиции, но и тем, что в нем, как не раз оказывалось, состояли наемники, отправлявшиеся из России воевать в Сирию в составе "ЧВК Вагнера".

Валерий Заборовский не ответил на просьбу Радио Свобода о комментарии для этого материала.

Дмитрий Саблин и "хакеры ГРУ"

Радио Свобода обратило внимание на имя Дмитрия Саблина в расследовании DFRLab не случайно: летом 2018 года депутат был одним из героев нашей статьи, посвященной российским троллям и хакерам – но уже не малоизвестным фейковым аккаунтам, писавшим о реновации или Алексее Навальном, а сотрудникам ГРУ, официально обвиненным властями США в рамках дела о вмешательстве России в американские президентские выборы в организации кибератак на компьютеры представителей Демократической партии в 2016 году.

Дмитрий Саблин
Дмитрий Саблин

В обвинительном заключении, утвержденном Большим федеральным жюри присяжных США, была упомянута войсковая часть 74455, к которой якобы были приписаны трое из 12 обвиненных офицеров ГРУ: Александр Осадчук, Алексей Потемкин и Анатолий Ковалёв. В документе говорилось, что физическим местом их работы был объект "Башня" по адресу Химки, улица Кирова, дом 22. Отсюда, как утверждают американские следователи, ГРУ осуществляло как работу по взлому компьютеров (предположительно, с помощью фишинговых писем), так и распространение похищенных писем через анонимные аккаунты в соцсетях.

Как удалось тогда выяснить Радио Свобода, здание по этому адресу принадлежало компании "Рота-Групп", гендиректором которой является супруга Дмитрия Саблина Алла. Самого Саблина называл владельцем всего холдинга "Рота" телеканал "Дождь". В 2016 году, незадолго до событий, описываемых в обвинительном заключении Минюста США, объект "Башня" в Химках был продан "Ротой" компании "Оборонстрой", входящей в группу компаний "Гарнизон" системы Минобороны РФ. Интересно, что согласно юридическому адресу, указанному в учредительных документах АО "Оборонстрой", компания расположена в комплексе бывших Хамовнических казарм в центре Москвы, там же, где и другая войсковая часть, которую американские следователи связывают с "хакерами ГРУ", 26165.

Установить непосредственную связь между Дмитрием Саблиным и ГРУ Радио Свобода не удалось. Впрочем, можно упомянуть, что при личной поддержке Саблина на "Аллее героев" в Московском высшем общевойсковом командном училище 20 мая 2018 года был открыт бюст бывшего главы ГРУ Игоря Сергуна (Сергун, по официальным данным, скончался на базе отдыха ФСБ “Москвич” в январе 2016 года, но существует версия, что он погиб в Ливане).

Заключение

Тот факт, что имя депутата Госдумы, основателя "Антимайдана" и одного из лидеров "Боевого братства" Дмитрия Саблина фигурирует как в расследовании DFRLab о работавших на российскую аудиторию троллях, так и в куда более масштабной истории о попытках России вмешаться в американские президентские выборы, может быть совпадением. Тем не менее, интересно, что удаленные Facebook фейковые аккаунты, хулившие Алексея Навального и прославлявшие реновацию в Москве, начали свою деятельность незадолго до того, как "хакеры ГРУ", если верить американским властям, стали пытаться влиять на выборы в США из здания, еще недавно принадлежавшего компании Саблина. Возможно, эта компания просто продала связанному с Минобороны "Оборонстрою" объект "Башня" со всей необходимой для хакерских атак или работы троллей инфраструктурой.

Дмитрий Саблин не ответил на просьбу Радио Свобода о комментарии – как не сделал этого и в июле 2018 года перед публикацией расследования о "хакерах ГРУ". Впрочем, нельзя сказать, что депутат Госдумы затаился: так, в марте 2020 года суд подмосковного города Видное постановил заблокировать по его иску сайт Readovka.ru. Тогда Дмитрию Саблину не понравилась статья о его участии в конфликте вокруг подмосковного "Совхоза им. Ленина", которым управлял кандидат на пост президента России от КПРФ на выборах 2018 года Павел Грудинин. В статье утверждалось, что Саблин мог незаконно получить контроль над пакетом акций совхоза.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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