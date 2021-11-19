Присяжные в США оправдали тинейджера, застрелившего двух протестующих против полицейского насилия в Висконсине. Действия 17-летнего Кайла Риттенхауса были признаны самообороной, передаёт газета The Milwaukee Journal Sentinel. Дело вызвало широкий общественный резонанс в Соединённых Штатах.

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Стрельба в Висконсине произошла в августе прошлого года в городе Кеноша. Протесты против полицейского насилия переросли в беспорядки, участие в которых принимали сторонники левых движений BLM и "Антифа".

Риттенхаус прибыл в город из соседнего штата Иллинойс, чтобы принять участие в патрулировании территории в составе отряда самообороны. Многие из его участников придерживались правых взглядов.

Обвинение требовало приговорить Риттенхауса к пожизненному заключению по шести обвинениям, в том числе — за умышленное убийство. Его защита настаивала, что он действовал в порядке самообороны. В поддержку Риттенхауса выступал 45-й президент Дональд Трамп. Действующий президент Байден во время предвыборной кампании использовал образ тинейджера в видео с осуждением расизма.

Перед вынесением вердикта присяжных судья попросил их не принимать во внимание позиции двух президентов. Белый дом обещал отреагировать на приговор, но в пятницу днём пресс-секретарь Байдена Джейн Псаки отказалась комментировать его сразу, передаёт CNN. Она сказала, что выступит с комментарием, когда президентская администрация будет к этому готова.