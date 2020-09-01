Трамп посещает Висконсин, куда из-за протестов его просили не приезжать

Президент США Дональд Трамп во вторник посещает город Кеноша, в штате Висконсин, где недавно вспыхнули протесты после ранения полицейскими местного жителя-афроамериканца.

Перед тем, как вылететь в Висконсин, Трамп заявил журналистам, что в ходе поездки он намерен поблагодарить сотрудников служб безопасности и бойцов Национальной гвардии "за хорошо сделанную работу". Одновременно Трамп отметил, что пока не знает, встретится ли он с членами семьи пострадавшего Джейкоба Блейка.

Афроамериканец получил несколько огнестрельных ранений от рук полиции 23 августа. По словам его близких, у 29-летнего Блейка сейчас парализована нижняя часть тела.

После начала протестов, сопровождавшихся столкновениями, погромами и поджогами машин и зданий, губернатор Висконсина, политик-демократ Тони Эверс обратился за помощью в Национальной гвардии. В письме главе Белого дома 30 августа Эверс написал о своих опасениях по поводу готовившегося приезда Трампа. "Визит лишь затянет наши усилия по преодолению раскола и дальнейшему движению вперёд вместе", - подчеркивал губернатор Висконсина.

Трамп, который планируется переизбраться на второй срок на выборах 3 ноября, в ходе избирательной кампании продвигает тему закона и порядка. И поездка в Висконсин, как отмечает "Голос Америки", дает нынешнему президенту шанс подчеркнуть этот подход.

В ходе Национального съезда Республиканской партии на прошлой неделе кандидата в президенты от демократов Джо Байдена описывали как лидера, чья политика лишь усугубит хаос на улицах. Байден и другие демократы, в свою очередь, утверждают, что риторика Трампа способствует разжиганию насилия. Выступая недавно на предвыборном мероприятии в Пенсильвании, Байден назвал Трампа "слабым и токсичным лидером". "США столкнулись с множеством кризисов, которые при Дональде Трампе продолжили множится", - подчеркнул кандидат от Демократической партии.

Висконсин называют штатом, который может сыграть ключевую роль в предстоящих выборах. В 2016-м году Трамп одержал там победу, и он стал первым республиканцем, который добился в Висконсине такого результата после успеха Рональда Рейгана в 1984 году.