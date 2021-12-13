Привитые за рубежом смогут получить QR-код в России

Россияне, сделавшие прививку от COVID-19 иностранной вакциной, смогут оформить себе QR-код на полгода, сдав тест на антитела. Об этом сообщила в Госдуме вице-премьер Татьяна Голикова. Это относится и к тем, кто привился российским препаратом "Спутник V" за рубежом, добавила она.
Закрепить в правительственных законопроектах о введении QR-кодов механизм выдачи сертификатов иностранным гражданам, привитым не зарегистрированными в России вакцинами, ранее предлагала Общественная палата.
Сертификат о перенесенном COVID-19 сроком на один год будут также выдавать россиянам, о которых в базах данных есть информация о положительном ПЦР-тесте в период с 1 января 2021 года, и у которых есть антитела к коронавирусу. При этом, по словам Голиковой, количество антител определяться не будет, а только их наличие или отсутствие.
Тем, кто не сдавал ПЦР-тесты и не обращался к врачам, но предполагает, что переболел, предложат сдать тест на антитела с добровольным согласием на передачу данных в базу Минздрава, им будут выдавать справку о перенесенном заболевании на полгода, сообщила вице-премьер.
Она также заявила, что сотрудники силовых структур пока смогут получать QR-коды через "Госуслуги", но, если будет принят федеральный закон эту процедуру для них пропишут в отдельной поправке.
- 12 ноября правительство внесло на рассмотрение Госдумы законопроекты, обязывающие граждан использовать QR-коды о вакцинации или о перенесенной коронавирусной инфекции в общественных местах, а также в поездах и самолетах. Вчера стало известно, что законопроект о QR-кодах на транспорте снят с рассмотрения депутатами.
- В России не признана ни одна из иностранных вакцин, в том числе те, которые одобрены Всемирной организацией здравоохранения.
- В России (включая аннексированный Крым) за последние сутки выявили 29 558 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб. Умер за сутки 1121 пациент.
- У 16 россиян, недавно вернувшихся из ЮАР, обнаружен штамм-"омикрон", сообщила вице-премьер Ттьяна Голикова. О первых двух случаях заражения россиян новым вариантом вируса стало известно 6 декабря.
- По информации Всемирной организации здравоохранения, с конца ноября "омикрон" выявлен в 63 странах мира. По предварительным данным, он лучше уходит от вакцинного иммунитета, чем другие варианты коронавируса.
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