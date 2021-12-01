Минобороны предложило освободить военнослужащих от QR-кодов

Минобороны подготовило проект постановления правительства, которое освобождает военнослужащих от необходимости получать QR-код о вакцинации. С документом ознакомилось издание "Известия".

Согласно проекту постановления, военным будет достаточно показать сертификат о вакцинации и документ, подтверждающий личность и принадлежность к Вооруженным силам. Аналогичные правила планируется распространить и на военных пенсионеров, уточнили источники издания.

Опрошенные "Известиями" эксперты предположили, что в ведомстве не готовы передавать личную информацию своих кадров в единые государственные базы данных и полагают, что в армии она защищена надежнее.

Сейчас проект постановления находится на согласовании в правительстве, сообщили источники "Известий" в министерстве.

12 ноября правительство внесло в Госдуму два законопроекта о проверке QR-кодов с информацией о вакцинации или перенесённой коронавирусной инфекции на транспорте и в общественных местах. Законопроекты вызвали резкую реакцию в обществе, в некоторых городах прошли акции протеста. Использование QR-кодов в тех или иных случаях уже является обязательным в ряде регионов России.

В начале июля РБК выяснил, что сотрудники ФСБ и ФСО не смогли получить QR-коды, потому что не все ведомственные поликлиники подключены к Единой медицинской информационно-аналитической системе. Позже стало известно, что аналогичные проблемы возникли и у военных.