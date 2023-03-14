Призрак нового банковского кризиса. Почему 2008 год не повторится

Начавшийся на прошлой неделе в США банковский кризис напомнил многим события 15-летней давности. Началось все с банка Silvergate, который, помимо традиционных валют, работал с криптоактивами. К концу 2022 года среди клиентов Silvergate были 94 криптобиржи и почти 900 институциональных инвесторов. В среду 8 марта материнская компания банка – Silvergate Capital – сообщила о планомерной ликвидации банка в соответствии с действующим законодательством.

"Пожар" довольно быстро перекинулся на смежные секторы. Всего двумя днями позже из-за "набега вкладчиков" разорился и один из основных американских банков, работавших с высокотехнологичными стартапами – калифорнийский Silicon Valley Bank (SVB) – "Банк Кремниевой долины".

Основная масса проблем пришлась на самый конец недели, когда рынки уже были закрыты

Это 16-й по размеру активов американский банк, а его банкротство стало крупнейшим с 2008 года. Судьбу банка предопределило наличие у него на балансе большого количества низкопроцентных корпоративных облигаций, быстро продать которые без больших убытков не представляется возможным. Поэтому в ситуации, когда число клиентов, потребовавших вернуть депозиты, превысило критический уровень, руководство банка оказалось беспомощным. Тем более, что основная масса проблем пришлась на самый конец недели, когда рынки уже были закрыты.

В воскресенье 12 марта регулирующие органы Нью-Йорка приняли решение о закрытии расположенного там банка Signature, у которого была схожая с Silicon Valley структура активов. Наконец, на исходе бурного уик-энда, когда в Европе был уже понедельник, Федеральное казначейство, Федеральная резервная система и Федеральная корпорация страхования вкладов США выступили с совместным заявлением. Суть его сводится к тому, что, начиная с понедельника 13 марта все вкладчики обанкротившихся банков получат доступ к своим счетам. На эти цели казначейство выделило 25 миллиардов долларов.

Нельзя сказать, что нынешние события стали для всех полной неожиданностью

В свою очередь Федрезерв запустил программу срочного финансирования других банков, которые могли бы пострадать, прежде всего, от банкротства Silicon Valley банка. В рамках этой программы регулятор будет предлагать кредиты на срок до одного года кредиторам, которые предоставят в залог "подходящие активы". И эти ценные бумаги будут оцениваться по номинальной стоимости.

Пока все эти меры выглядят достаточными для того, чтобы остановить бегство вкладчиков из других банков и предотвратить вынужденную распродажу ценных бумаг. В противном случае неделя могла начаться с биржевого краха и неконтролируемого обвала стоимости акций и облигаций. А это в свою очередь было чревато потерями, которые исчислялись бы триллионами долларов.

К тому времени появился целый класс так называемых "компаний-зомби"

Нельзя сказать, что нынешние события стали для всех полной неожиданностью. Этот сценарий более или менее подробно рассматривался в интервью с Сергеем Алексашенко еще во второй половине 2021 года. Тогда в США начала ползти вверх инфляция и руководство Федерального резерва начало готовить рынки к повышению ставок. Уже на тот момент было очевидно, что дюжина лет политики "нулевых ставок" с практически бесплатными кредитами не пройдет даром. К тому времени появился целый класс так называемых "компаний-зомби", которые могли существовать исключительно за счет привлечения новых кредитов под крайне низкие проценты. Особенно много таких компаний работало в американском секторе высоких технологий. Чем, собственно, и объясняется банкротство "Банка Кремниевой долины".

При этом уже сейчас можно констатировать, что американские денежные власти выучили уроки 2008 года и теперь старательно избегают ошибок, которые в свое время привели к неконтролируемому развитию кризиса. Надувшиеся за последние полтора десятилетия финансовые "пузыри" они пытаются локализовывать и сдувать постепенно, без громких крахов и прочих драматических эффектов, которые могли бы вызвать системные риски. При этом принципиально важно понимать, что всех подряд американские власти спасать вовсе не намерены.

Долги из-за общего роста цен тоже обесцениваются

Акционеры "компаний-зомби" и финансовых институтов, погнавшихся за прибылью в ущерб надежности, деньги потеряют. Просто процесс очищения финансовой системы от неконкурентоспособных или попросту убыточных предприятий и банков будет постепенным и контролируемым. Подобная тактика чревата более высоким уровнем инфляции на протяжении довольно продолжительного времени.

Более того, в условиях относительно высоких процентных ставок фондовые и товарные рынки не будут приносить той фантастической доходности, которую они демонстрировали в период беспрецедентной щедрости Федерального резерва США и других ведущих мировых Центробанков. Тем не менее, наряду с негативными последствиями для населения, контролируемая инфляция снижает риски, которые создает чрезвычайно высокий уровень закредитованности всех субъектов экономики – от домохозяйств, до государства. Проще говоря, долги из-за общего роста цен тоже обесцениваются.

Все это вовсе не означает, что мир полностью застрахован от глобального финансового кризиса. В течение ближайших лет денежным властям придется ходить по минному полю и искать тончайшую грань между повышением ставок и необходимостью допечатывать деньги. Чтобы с одной стороны не свалиться в острую фазу как в 2008 году, а с другой – избежать неконтролируемого разгона инфляции. И все же сейчас эту грань нащупать проще, чем 15 лет назад.