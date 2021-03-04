Сайт заблокирован? Это неприятно, но проблему можно решить

Роскомнадзор угрожает заблокировать доступ к сайтам Русской службы Радио Свобода Svoboda.org, Sibreal.org, Sevreal.org и Factograph.info на территории РФ, сославшись на невыполнение приказа о новом порядке маркировки сообщений редакциями – "иностранными агентами". Медиакорпорация Радио Свободная Европа/Радио Свобода считает эти действия атакой государства на свободу слова, нарушением международного законодательства, Конституции России и закона о средствах массовой информации, а также нарушением правил информационной конкуренции. Мы рассказываем о том, как осуществляются блокировки и как их можно обойти.

Как Роскомнадзор блокирует сайты/сервисы?

РКН блокирует доступ к IP-адресам сайта или сервиса. IP-адреса - адреса, которые указывают местонахождение серверов, то есть площадок, на которых физически или виртуально размещены данные сайта/сервиса.

На самом деле, РКН не сам блокирует доступ к IP-адресам, а требует этого от всех российских интернет-провайдеров. Сам РКН лишь проверяет, выполняются ли провайдеры требование регулятора с помощью специальной системы “Ревизор”.

Многие, особенно крупные интернет-серверы, используют множество IP-адресов, и РКН блокирует их блоками (грубо говоря, все, начиная с такого-то по такой-то). Это может привести к тому, что заблокированными окажутся и сервисы, IP-адреса которых случайно оказались внутри такого блока. Например, когда РКН блокировал Telegram, под удар попали сервисы музеев Московского Кремля, использующие ту же хостинговую площадку.

При желании и возможности сервисы могут эффективно сопротивляться такой блокировке, постоянно изменяя свой список IP-адресов (это можно сделать, физически оставаясь на тех же серверах). Пример такого успешного сопротивления показал тот же Telegram. Однако не слишком крупные сервисы или сервисы, которые не рассматривают Россию в качестве ключевого рынка, самостоятельно противостоять блокировкам РКН не могут из-за недостатка ресурсов (как, например, издание Грани.ру) или не хотят (как Linked.In). Зато это вполне по силам сделать их заинтересованным пользователям.

Как РКН хочет блокировать сайты/сервисы в будущем?

Так называемый “закон о суверенном интернете” предполагает два больших нововведения.

Во-первых, это создание инфраструктуры российского интернета, фактически независимой от внешнего мира. Сейчас это далеко не так: например, система доменных имен и система маршрутизации организованы глобально, и чисто теоретически, их работа в российском сегменте может быть нарушена извне. Именно на это упирают авторы закона о “суверенном интернете”. В действительности, на глобальном уровне инфраструктурой интернета никто не управляет, отдельные общие технические и координационные вопросы, например, о распределении IP-адресов, решают нейтральные организации которые де-факто выражают волю своих членов - то есть тех же участников сети, операторов, контент провайдеров и так далее. Они не контролируются никакими государствами и не могут выключить России “рубильник” следуя чьим-то политическим интересам. Зато создание отдельной инфраструктуры - возможность не только полностью или почти полностью перекрыть каналы связи с внешним миром, но и взять внутренний интернет под тотальный государственный контроль.

Во-вторых, это развертывание системы, которая позволит РКН блокировать интернет-ресурсы принципиально новым способом. Специальное оборудование, размещенное во всех узлах российского интернета, будет анализировать проходящие через них данные, и блокировать те, которые содержат нежелательную информацию или связаны с определенными сервисами или сайтами. Грубо говоря, не важно, откуда и куда идет информация, а важно, что именно в ней содержится.

На какой стадии находится развертывание этих систем - неизвестно. В конце 2019 года в нескольких регионах были проведены “учения” по использованию новой системы блокировки, пользователи отмечали замедление работы сети. Это может объясняться как раз тем, что анализ большого объема трафика занимает некоторое время. Дальнейшие "учения" планировались на весну 2020 года, но были отложены из-за эпидемии COVID-19.

Кроме того, сложно сказать, насколько существенно новая система расширит практические возможности РКН по блокировке интернет-ресурсов. Она хорошо работает, когда есть возможность эффективно отличить “запрещенный” трафик от обычного, например, когда это пакеты какого-то мессенджера с известной сигнатурой. Другими словами, этот подход, вероятно, был бы более эффективным для блокировки Telegram, но он не даст ничего нового для блокировки доступа, например, к сайтам СМИ. Впрочем, новый инструмент позволит более эффективно противостоять средствам обхода блокировок, таким, как VPN-сервисы.

Как можно обойти блокировку РКН?

Способов обойти блокировки достаточно много, в сущности они сводятся к одному: они позволяют пользователю сделать вид, что он обращается к сервису не из России, а из другой страны или вообще анонимно. Российский регулятор не в силах запретить (якобы) иностранным пользователям обращаться к иностранным серверам. Обход блокировки буквально выглядит как обращение к сервису не напрямую, а через цепочку других сервисов.

Инструментов для этого много. Это и специальные интернет-браузеры (Tor и его многочисленные аналоги) и Proxy-сети (их обычно используют для доступа к конкретному сервису, например, Telegram) и приложения VPN (Virtual Private Network), которые пропускают весь трафик пользователя в зашифрованном виде через промежуточную виртуальную сеть (их лучше использовать для доступа к ресурсам, где требуется авторизация). Некоторые из этих инструментов работают как отдельные приложения для смартфонов или компьютеров, другие как плагины для браузеров.

Совет управляющих по вопросам вещания США (попечитель получающих финансирование Конгресса США СМИ в других странах, в том числе Радио Свобода) разместил ссылки на набор таких инструментов на специально созданном сайте Bypass Censorship ("Обход цензуры").

В него вошли шесть бесплатных приложений:

Tor – браузер, пропускающий трафик пользователя через распределенную систему прокси-серверов, управляемую добровольцами по всему миру и позволяющую устанавливать анонимное сетевое соединение.

Psiphon – приложение, использующее технологию VPN. Psiphon-клиент автоматически узнает о новой точке доступа, чтобы максимально повысить шансы обойти цензуру, но не обеспечивающий анонимность.

Orbot – прокси-приложение.

Orfox – аналог браузера Tor, пропускающий трафик пользователя через цепочку серверов, расположенных в разных странах. Работает только на Android.

FreeBrowser – интернет-браузер со встроенной системой обхода блокировок, не требующей дополнительной настройки. Его используют для преодоления цензуры китайские пользователи. Только Android.

Lantern – распределенная система обхода блокировок, которая использует сетевые соединения других пользователей приложения в разных странах.

Все эти приложения бесплатны, Lantern (team@getlantern.org) и Psiphon (get@psiphon3.com) можно запросить по электронной почте, если ссылки на веб-версии будут заблокированы.

Помимо этих приложений имеет смысл обратить внимание на браузерные расширения. Вот несколько анонимайзеров для самого популярного на сегодняшний день браузера, Google Chrome: RusVPN , Ininja, ZenMate VPN. Эти плагины можно использовать бесплатно, хотя версии с расширенными функциями предлагаются по платной подписке.

Российские власти понимают, что цензуру в интернете легко обойти с помощью VPN-сетей, прокси-серверов и других анонимайзеров. Ещё летом 2017 года был принят закон, запрещающий "обеспечивать использование на территории России информационно-телекоммуникационных сетей, информационных систем и программ для ЭВМ для получения доступа к информационным ресурсам, в том числе сайтам и (или) страницам сайтов в сети Интернет, доступ к которым на территории РФ ограничен". Согласно идее депутатов, анонимайзеры, работающие в России, должны закрыть для российских пользователей доступ к сайтам из реестра Роскомнадзора, в противном случае они могут быть заблокированы сами. Ответственности конечных пользователей за использование запрещенных анонимайзеров документ не предполагает. Впрочем, вскоре после принятия вступления закона в силу в РКН признали , что он фактически не применяется. Рычагов давления на иностранных разработчиков анонимайзеров у российских властей нет, а эффективно блокировать их очень сложно – инструментов обхода блокировок очень много.

Как можно будет обойти блокировки “суверенного интернета”?

Это неизвестно, потому что по-прежнему мало ясности о том, как именно будет работать суверенный интернет и когда он будет развернут. С философской точки зрения, впрочем, можно сказать, что блокировки и их обход - такая же бесконечная и бессмысленная гонка, как соперничество брони и снарядов. Любой по-настоящему сложный для обхода способ блокировки нанесет огромный удар по остальным интернет-сервисам, в том числе и государственным. Даже “великий китайский файрвол” не так-то сложно обойти, а его относительная эффективность связана с тем, что внутренняя экосистема китайского интернета настолько велика и наполнена собственными удобными сервисами, что у пользователей просто нет особой мотивации выходить за ее рамки.

Что делать, если власти заблокировали доступ к моему любимому СМИ?

Во-первых, с помощью анонимайзеров, как было описано выше, можно обходить блокировку непосредственно сайта издания.

Во-вторых, многие СМИ предлагают установить собственные приложения. В приложении “Радио Свобода” используется встроенный анонимайзер - скорее всего, открывать через него наши материалы получится даже в случае блокировки сайта Радио Свобода.

В-третьих, властям будет сложно ограничить присутствие издания в социальных сетях - для этого придется либо заблокировать соцсеть целиком, либо договориться с ней о точечной блокировке аккаунтов СМИ. Радио Свобода присутствует в большинстве популярных социальных сетей - Youtube, Facebook, Twitter, ВКонтакте, Telegram, YandexZen и других. Прямой эфир Радио Свобода доступен на всех цифровых платформах и некоторых умных колонках, студия подкастов Радио Свобода размещает подкасты основных передач на большинстве аудио платформ - YouTube, iTunes, Google, Spotify, Castbox, Yandex.music и SoundCloud.