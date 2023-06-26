Пляжи закрыты, обстреляны мосты. Туристы обходят Крым стороной

На аннексированном Россией Крымском полуострове курортный сезон в разгаре, но гостиницы стоят практически пустые. Число отдыхающих снизилось в разы по сравнению с последним довоенным летом, хотя отельеры снижают цены. Туристов пугают близость фронта и закрытые пляжи, которые российская армия превратила в линии траншей и минные поля.

Поселок Оленевка на западе Крыма живет от лета до лета. В курортный сезон сюда съезжаются тысячи туристов – местный песчаный пляж считается одним из лучших на полуострове. Оленевцы зарабатывают на этом: размещают, кормят и развлекают приезжих. Заработанного хватает на то, чтобы протянуть до следующего сезона.

Точно так же живут люди в десятках других приморских поселков. Значительная часть населения полуострова занята в туристической отрасли. Но из-за полномасштабного вторжения российских войск в Украину второй год подряд Крым находится в условиях, которые не располагают к приему гостей.

"Сейчас у нас есть заселение, потом мы проседаем. На июль и август бронирований очень мало. Обычно у меня на четыре месяца (с июня по сентябрь) полная загрузка, минимум процентов на 80 все занято. В этом году пока едва 10 процентов набирается. Людей на пляже тоже практически нет", – рассказывает в беседе с Радио Свобода Ольга, владелица мини-отеля "Солнечный Джангуль" в Оленевке.

В феврале прошлого года авиасообщение с Крымом временно ограничили, поэтому туристам стало неудобно добираться на отдых. Ситуация с транспортной доступностью полуострова осложнилась и после удара по Чонгарскому мосту 22 июня. Вооруженные силы Украины обстреляли железнодорожный и автомобильный путепроводы, соединяющие аннексированный Крым с оккупированной частью Херсонской области. Повреждения получили в том числе опоры мостов, поэтому восстановление потребует времени.

Российские войска использовали мосты через Чонгарский пролив для переброски в зону боевых действий военной техники и личного состава. Повреждение моста создало логистические проблемы прежде всего для армии РФ, но тем же маршрутом в Крым доставлялись потребительские товары, ездило по нему и мирное население. В основном это были жители оккупированных территорий. "Сухопутный коридор" в Крым иногда использовали и автопутешественники из России, не желающие терять время в пробках у моста через Керченский пролив. Закрытие альтернативной дороги на неопределенный срок приведет к еще большим заторам на въезде в Крым со стороны Краснодарского края.

Помимо этого, тех, кто мог доехать до аннексированного полуострова по суше, отпугнули взрывы на военных аэродромах и в штабе Черноморского флота.

"В том году постоянно самолеты над головами летали, мы видели хвосты ракет, уже привыкли к этому. В этом году у нас гораздо спокойнее. Сейчас в небе никого нет, тишина. Может, только по ночам летает что-то, но я этого не слышу", – отмечает хозяйка гостиницы.

Туристов нет

Рассказ Ольги – не единичная история, а новая реальность для захваченного Россией региона. Владельцы мини-отелей, гостевых домов и частных апартаментов в разных уголках Крыма испытывают те же трудности.

"В сравнении с прошлым годом все очень плохо. Брони до сих пор нет, на сегодняшний день все пусто. Но надежда на сезон еще не умерла", – делится проблемами Варди Давтян из Феодосии, которая зарабатывает на посуточной аренде квартир.

"В этом году меньше бронирований, чем в прошлом году. Заполнение около 50 процентов на лето. Но надеемся на июль – сентябрь", – вторит ей Виктория, владелица апартаментов на Южном берегу Крыма.

Туристов в Крыму меньше, чем обычно

Жители полуострова прекрасно понимают, с чем связано желание туристов держаться от Крыма подальше, но из-за боязни преследований со стороны российских правоохранительных органов обсуждать это с журналистами не готовы. "Простите, не могу давать комментарии насчет СВО (специальная военная операция; так в России называют войну против Украины. – Прим. РС)", – говорит Виктория.

Евгений, хозяин апартаментов в поселке Курортное в восточном Крыму, также отмечает, что "туристов стало меньше, чем в прошлом году". Их отсутствие он объясняет логистическими сложностями: "Авиасообщение давало шесть миллионов туристов (это официальные данные российских властей; украинские эксперты ставили их под сомнение. – Прим. РС). Из центральной части России не все захотят несколько суток отпуска на дорогу тратить".

По словам Елены, которая сдает номера в гостевом доме в окрестностях Алушты, "туристов в Крыму меньше, чем обычно". "Загруженность приблизительно 40–50 процентов. Очень много факторов, почему не едут, и это понятно. В этом сезоне уже ничего [хорошего не жду], остается надеяться на следующий", – отмечает она.

Елена говорит о том, что владельцам недвижимости "для привлечения интереса приходится подстраиваться и предлагать скидки", хотя обычно каждый год стоимость размещения увеличивается.

"Цены на проживание в этом году мы снизили: в среднем номер стоил 3,3 тысячи рублей в прошлом году, в этом я поставила за 2,7 тысячи. Планируем добрать за счет экскурсий и дегустаций, мы ими тоже занимаемся. Цены все в этом году снижают, потому что людей мало. Не только гостиницы, но и фрукты, овощи, продукты в магазине – все дешевле стоит", – говорит Ольга, владелица "Солнечного Джангуля".

По тому же пути пошли Ольга и Сергей Стороженко, хозяева гостевого дома "Ладное" на западном побережье Крыма. В этом году они, как и многие, вынуждены была снизить цены: "Полдома на две комнаты со своей кухней раньше стоили 4 тысячи рублей, сейчас предлагаем за 2,3 тысячи рублей в сутки".

Некоторые представители туриндустрии, несмотря ни на что, испытывают сдержанный оптимизм по поводу ближайших месяцев и считают, что для привлечения туристов нужно создать красивую картинку – сделать вид, что в Крыму все благополучно.

"Клиентов в этом году меньше, но не сильно. Так же было и в июне прошлого года, а на июль, август и сентябрь уже нормально броней. Многие [сотрудники туристической сферы] переживают за то, что сезон будет не очень, и наша общая задача сейчас показать людям, что у нас безопасно и хорошо", – уверены в компании "Фео-Сити", которая занимается сдачей в аренду апартаментов и другой недвижимости в восточном Крыму.

Купаться запрещено

С конца прошлого года российские военные создают вдоль крымского побережья эшелонированную защитную полосу. На морском берегу вырыты десятки километров траншей, созданы минные поля и огневые точки, расставлены противотанковые бетонные заграждения. Из-за этого многие пляжи в западной части полуострова не смогут принять отдыхающих.

Согласно официальным данным, в этом году в Крыму будет недоступен каждый девятый пляж. Прошлым летом на полуострове работало 446 мест для купания, в этом сезоне пока открылся всего лишь 371 пляж, 18 еще на подходе.

Оккупационные власти стараются не заострять внимание на причинах, по которым в некоторых местах искупаться этим летом не получится. Более того, в открытом доступе нет даже перечня территорий, закрытых для посещения. Так, постановление администрации Штормовского сельского поселения, в котором содержался список мест, запрещенных для купания в этом году (имеется в распоряжении редакции), вскоре после публикации удалили с портала российского правительства Крыма.

Принцип, по которому российские военные вводят запрет на купание, местным жителям непонятен. Западный берег закрыт не полностью, а участками. Причем открытыми иногда остаются районы, расположенные ближе к Херсонской области. Хотя именно оттуда армия страны-оккупанта ждет контрнаступления Вооруженных сил Украины.

В прибрежном селе Поповка, расположенном примерно в 30 километрах к северо-западу от Евпатории, традиционно проводится летний фестиваль Z.City. В этом году он не состоится, потому что на общественном пляже купаться запрещено. "Пляжи в Поповке, к сожалению, пока закрыты. Но открыт берег на косе [отделяющей соленое озеро Донузлав от моря]", – говорит местная жительница Мунире Акмуллаева.

Отдыхающим приходится идти пешком три километра, чтобы искупаться на доступном участке берега. "К нам родственники приехали, третий день ходят пешком от Поповки до косы. Говорят, страшного в этом ничего нет, море того стоит", – рассказывает житель села Влад Паркачев.

Владельцы отелей готовы оплачивать постояльцам такси до моря. Ольга и Сергей Стороженко из гостевого дома "Ладное" говорят о том, что клиентам предоставляют дополнительную скидку на проживание, чтобы они на сэкономленные деньги могли спокойно добраться до открытой для купания части побережья.

Недоступен пляж и в селе Штормовое, который находится между Поповкой и Евпаторией. "Пляжи закрыты по всему побережью. Круглосуточно стоит охрана, проверяют, чтобы никто не купался", – говорят владельцы местного пансионата Del Mar.

Запрет на купание введен также в селе Межводное на северо-западном участке крымского побережья. "По решению руководства Крыма закрыт центральный пляж. Но у нас много других мест для отдыха у моря, доступных на машине и пешком", – рассказывает хозяйка гостевого дома "Лазурный берег" в Межводном Майя Бакурова.

"[В Межводном] закрыт маяк, там военные, – подтверждает местный житель Денис Ставровский. – От маяка километр берега также закрыт. А все остальные скальные участки берега открыты". Дальше к северу, до самой Бакальской косы, расположенной примерно в 35 километрах от Межводного, берег также доступен для посещения.

В поселке городского типа Черноморское на западной оконечности Крыма, по словам Ставровского, пляжи работают. Хотя окопы рыли и там. Купаться можно также в селе Оленевка и на косе Беляус.

"Пляжи у нас официально открыты, это было распоряжение главы района, – говорит Ольга из мини-отеля "Солнечный Джангуль". – Многие арендаторы не хотели открываться, потому что подготовить пляж к сезону стоит минимум 500 тысяч рублей, а дохода может в этом году и не быть. Но приказали всем работать, раз уж взяли берег в аренду".

К концу июня военные разрешили малое судоходство в этом районе: прогулки на катерах к скальным гротам на Тарханкутском полуострове – популярный вид туристического досуга. "В море разрешают выходить, катера уже на воде", – говорит организатор морских прогулок Асан из Оленевки.

Неприятная статистика

Наличие проблемы признают даже оккупационные власти. Назначенный Кремлем глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов в начале июня заявил, что туристический сезон в этом году пройдет "в урезанном варианте".

Во-первых, по его словам, виной тому транспортные сложности. Действительно, самолеты в Крым не летают, поездами можно перевезти не более 1,5 миллиона человек, а на автомобилях не всякий поедет из-за многочасовых очередей на мосту через Керченский пролив. Во-вторых, "из-за той информационной повестки, которая сейчас существует, многие просто опасаются" ехать в Крым, говорит чиновник. Хотя туристам на полуострове, по его словам, "ничего не угрожает".

Оккупационные власти пообещали раздать предприятиям туристической сферы, которые понесут убытки из-за простоя, более 2,5 миллиарда рублей. Они пойдут на выплату минимальных зарплат 30 тысячам работников в течение четырех месяцев. Еще 543 миллиона рублей на те же цели получит турбизнес Севастополя. Однако все эти деньги будут распределены между официально зарегистрированными компаниями. Частникам придется выживать самостоятельно.

Статистика подтверждает, что россияне в этом году действительно предпочитают обходить аннексированный Крым десятой дорогой. Власти страны прямо связывают падение популярности крымских курортов с атаками дронов на военные объекты, размещенные на полуострове.

По данным Ассоциации туроператоров России, в июне загрузка отелей в Крыму составила всего 40–45 процентов. Для сравнения: в Большом Сочи на это же время забронировали 80–85 процентов номеров. На июль и август в Крыму заняты пока 17–18 процентов номеров. При этом туроператоры отмечают, что "глубина бронирования в этом сезоне рекордно низкая – в среднем две-три недели". В целом продажа летних туров на аннексированный полуостров в этом году снизилась на 31 процент.

На долю Крыма этим летом приходится всего один процент от общего числа бронирований в средствах размещения на территории России и фактически подконтрольных ей землях, свидетельствуют данные сервиса бронирований Ostrovok.ru. Россияне боятся отдыхать в прифронтовой зоне: в 2021 году доля аннексированного Крыма на российском рынке составляла 19 процентов, а в прошлом – упала сразу до 3 процентов.

Сервис также зафиксировал снижение цен на проживание, о котором говорят владельцы гостевых домов и частных пансионатов. Из-за резкого падения спроса номер в отеле на крымском курорте в этом году стоит в среднем около 4,5 тысячи рублей за ночь. Это на 10 процентов дешевле, чем год назад.

Ожидание мира

Отсутствие клиентов и неясные перспективы вынудили многих участников туристического рынка сменить профиль деятельности, говорит гид из Севастополя Евгений Петренко (настоящее имя известно редакции, но изменено по соображениям безопасности). Сам он продолжает работать, но признает, что спрос на экскурсии упал до минимума.

"По моим наблюдениям, туристов стало меньше на 80 процентов по сравнению с [довоенным] 2021 годом. Это ощущается по количеству людей на любой популярной достопримечательности. Раньше их было в несколько раз больше", – рассказал Петренко.

Он полагает, что в этом году туристов в Крыму будет гораздо меньше, чем в 2022-м, хотя прошлый год даже местные власти признали провальным.

По официальным российским данным, объем турпотока на аннексированный полуостров за 2022 год снизился почти на треть по сравнению с 2021 годом – 6,5 миллиона человек против 9,5 миллиона человек. Прошлым летом в Крыму отдохнули всего 4,2 миллиона человек – на 19 процентов меньше, чем годом ранее. Загрузка объектов размещения в среднем составила около 60 процентов, а в отдельных местах не превышала 10–15 процентов.

Никаких предпосылок к улучшению ситуации нет, пока не настанет мир. "Отдыхающим очень важен вопрос безопасности. Они всегда спрашивают о том, какая ситуация в Крыму, какие меры безопасности принимаются в регионе. Пока самолеты не будут летать и в Крыму не будет безопасно, нельзя говорить о полноценном туристическом сезоне", – считает Евгений Петренко.