"Продукты России". Что известно об обвиняемых в убийствах Парубия и Фарион

В начале апреля во Франковском районном суде Львова состоялось первое подготовительное судебное заседание по делу об убийстве в прошлом спикера Верховной Рады, народного депутата Украины, общественного деятеля Андрея Парубия. Обвиняемый Михаил Сцельников утверждает, что именно он 30 августа 2025 года убил политика на одной из львовских улиц.

2 апреля Шевченковский районный суд Львова продолжил слушания по делу об убийстве общественного деятеля, языковеда, автора многочисленных работ об украинском языке Ирины Фарион. Рассмотрение по существу началось еще в прошлом году – 13 февраля. Обвиняемый Вячеслав Зинченко не признает себя виновным в убийстве, совершенном 19 июля 2024 года.

Оба обвиняемых содержатся в следственном изоляторе в одной камере, сообщает украинская служба Радио Свобода, которая следит за расследованием двух резонансных убийств и за судебными процессами над обвиняемыми.

Франковский районный суд Львова 1 апреля продлил до 30 мая 2026 года содержание под стражей 53-летнего львовянина Михаила Сцельникова, ранее суд вынес решение о запрете внесения залога. Прокурор обосновал такое ходатайство, как и в предыдущие разы, тем, что обвиняемый неоднократно заявлял о своем желании быть обменянным в Россию, поэтому есть риск, что Сцельников может уйти от наказания. С этим согласилась и потерпевшая сторона.

Михаила Сцельникова обвиняют по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

ч. 3 ст. 109 (публичные призывы к насильственному изменению и свержению конституционного строя с использованием средств массовой информации);

ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ст. 112 (посягательство на жизнь представителя власти, совершенное в связи с его государственной и общественной деятельностью по предварительному сговору группой лиц);

ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 (ношение, хранение и приобретение огнестрельного оружия и боеприпасов без предусмотренного законом разрешения, совершенное по предварительному сговору группой лиц);

чч. 1, 3 ст. 436-2 (восхваление лиц, осуществлявших вооруженную агрессию РФ против Украины, ее оправдание и признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины).

Андрей Парубий – участник Оранжевой революции и Революции достоинства, общественный деятель, политик, спикер Верховной Рады с 2016 по 2019 годы. Он был застрелен 30 августа 2025 года на улице Ефремова во Львове, недалеко от дома, где жил. В то время, когда на него было совершено нападение, он шел в спортивный зал. Следствие утверждает, что Михаил Сцельников произвел не менее восьми выстрелов в Парубия.

Сцельникова задержали 1 сентября 2025 года в Хмельницкой области. На следующий день суд избрал ему меру пресечения. Тогда в зале суда он заявил, что "отомстил украинским властям за сына" и хочет, чтобы его отправили во время обмена в Россию. В то время его сын Михаил-Виктор Сцельников считался без вести пропавшим на войне.

После этого заявления бывшая супруга подозреваемого в убийстве Андрея Парубия – Елена Чернинька – сообщила, что отец и сын не общались, ребенка она воспитывала сама после развода в 2000 году. Она просила бывшего мужа не говорить о сыне в ходе судебного разбирательства и подчеркнула, что между биологическим отцом и ее сыном были напряженные отношения.

28-летний Михаил-Виктор Сцельников (позывной "Лемберг") более двух лет считался пропавшим без вести. Однако недавно экспертиза ДНК подтвердила, что находившееся в морге Чернигова тело принадлежит именно ему, и 3 марта 2026 года украинского военного похоронили во Львове. Обвиняемый Михаил Сцельников заявил, что "не простит власти" того, что не был на похоронах сына.

16 декабря 2025 года в Службе безопасности Украины и в Офисе генпрокурора заявили, что нашли пистолет Макарова с глушителем, из которого, по данным следствия, стреляли в Андрея Парубия. Оружие обнаружили в тайнике, экспертиза подтвердила его использование, обнаружив следы ДНК обвиняемого.

"Это одно из самых существенных доказательств. Есть пули, пистолет, а по насечкам можно определить, из какого оружия стреляли. Тем более он указал место, где прятал найденные вещи. Там доказательная база, в отличие от убийства Фарион, на сто процентов. Даже если он откажется от показаний, то все задокументировано. Он хладнокровный убийца. Если верить материалам дела, то Сцельников был наводчиком – наводил ракеты на Львов. Готовился и спокойно действовал", – говорит Николай Савельев, львовский журналист-криминалист.

Дело об убийстве бывшего спикера Верховной Рады Украины рассматривает Франковский районный суд в составе четырех судей. Следствие проводило СБУ.

Компенсация за погибшего сына?

Потерпевшая сторона – родные убитого политика: жена, дочь, отец и сестра – подали гражданский иск о возмещении морального вреда в размере 15 миллионов гривен. Адвокат потерпевших Юрий Зоший объяснил, что обвиняемый Михаил Сцельников как отец погибшего украинского военного имеет право на получение единовременной денежной помощи за гибель сына: "Размер такой помощи составляет 15 миллионов гривен (более 345 тысяч долларов США по нынешнему курсу – Прим.РС), доля отца составляет 7,5 миллионов . Эта сумма соразмерна тем требованиям, которые мы подали в иске. Законодательство предусматривает, что лицо, желающее получить эти средства, должно подать нотариально заверенные документы. Обвиняемый может этим воспользоваться и обратиться в течение трех лет [за выплатами]. Нелогично, чтобы государство платило Сцельникову эти деньги, когда он обвиняется по статье Уголовного кодекса, предусматривающей конфискацию всего имущества. Имущественные права также подлежат аресту. Арест может налагаться не только на материальные объекты, но и на имущественные права, в том числе правовые требования. Поэтому, по нашему мнению, четко определенный размер средств, 7,5 миллионов, и может быть объектом ареста с целью обеспечения гражданского кодекса. Нам неизвестно о других лицах, кроме матери и отца, кто претендует [на эти деньги]", – говорит адвокат потерпевших.

У военнослужащего Михаила-Виктора Сцельникова осталась жена, поэтому сумма компенсации должна делиться равными частями на троих – мать, вдову и биологического отца погибшего.

Потерпевшая сторона в гражданском иске просит суд запретить министерству обороны, командованию Сухопутных войск ВСУ, 93-й механизированной бригаде, где военный проходил службу, выплачивать денежную помощь обвиняемому Сцельникову до оглашения приговора в уголовном производстве.

Потерпевшие обосновали гражданский иск тем, какое значение имела фигура убитого политика Андрея Парубия для Украины – он основал патриотическую организацию, защищал целостность страны, отстаивал ее национальные интересы, в частности, украинский язык, поддерживал обращение о предоставлении украинской церкви томоса (документ, предоставивший в 2019 году автокефалию Православной церкви Украины – Прим.РС).

"Мы обосновывали размер гражданского иска теми выплатами, которые государство предусмотрело за погибшего на фронте человека. Наша сумма не больше и не меньше той, какая предусмотрена государством", – отмечает адвокат потерпевших Юрий Зоший.

Обвиняемый в убийстве Андрей Парубия Михаил Сцельников заявил в зале суда, что не претендует на деньги: "Я поклялся отомстить, и я отомстил, а деньги меня не интересовали. Когда начинается что-то связанное с деньгами, то для меня это дико", – говорит обвиняемый.

Судьи уже назначили следующие даты судебных заседаний. По этому делу, вероятно, приговор будет вынесен гораздо быстрее, чем по делу об убийстве Ирины Фарион, рассмотрение которого также продолжается.

Суд по делу об убийстве Ирины Фарион затягивается

Общественный деятель, профессор Ирина Фарион была застрелена вечером 19 июля 2024 года у дома, где она жила. В этот момент она ждала на улице такси. Ранения оказались несовместимыми с жизнью.

25 июля 2024 года был задержан 18-летний Вячеслав Зинченко – в квартире в Днепре, где он жил с родителями. На следующий день Галицкий районный суд Львова избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Он общался с русскими шовинистами, с русскими расистами, которые говорили, что "Фарион сеет рознь между русскими и украинцами"

Результатом расследования стали три тома доказательств и показаний. Следователи утверждают, что обвиняемый следил за домом, где проживала Ирина Фарион, сидел возле ее подъезда на кресле в яркой одежде, что привлекало к нему внимание. При этом видеокамеры не зафиксировали момент выстрела, поскольку в это время была выключена электроэнергия в том районе, где произошло нападение. Следователи говорят, что обвиняемый интересовался графиком отключений электроэнергии во Львове. Есть видео, на котором он якобы надевает перчатки перед покушением.

На месте убийства нашли спортивную гильзу, но оружие, из которого стреляли в Ирину Фарион, до сих пор обнаружено не было.

"По Зинченко доказательная база тоже мощная, как и по Сцельникову, но не найдено оружие. В обоих делах замешана Россия. В деле Парубия русский след был доказан, в деле Фарион было психологическое влияние, накачка. Он общался с русскими шовинистами, с русскими расистами, которые говорили, что "Фарион сеет рознь между русскими и украинцами", то есть "если "убрать", то был бы мир навсегда". Зинченко просто попал не в те руки. А по доказательной базе опрошен мужчина, который видел его без маски в момент побега с места преступления. Опрошен человек, который ему переделывал оружие и отправлял на домашний адрес. Он вел переписку, оставил родителям прощальное письмо – на случай, если бы покушение не получилось. Писал россиянам после покушения. Не подтвердилось его алиби, когда он говорил, что в момент совершения убийства Фарион был дома, смотрел фильмы. В этот момент его зафиксировали камеры, как он передвигается по Львову", – рассказывает журналист-криминалист Николай Савельев.

По данным следствия, в 2022 году обвиняемый Вячеслав Зинченко стал участником группы национал-социалистической группировки NS/WP в телеграме, а в 2024 году присоединился к российской неонацистской организации. Обе группы пропагандируют насилие, расовую, национальную и религиозную нетерпимость, дискриминацию.

Как утверждает следствие, во время участия в группах у Зинченко возникла личная неприязнь к Ирине Фарион из-за ее активной позиции по защите украинского языка и культуры. По его мнению, своими действиями она "раскалывала народное единство – поэтому у него появился замысел убийства общественного деятеля". Следователи утверждают, что Зинченко тщательно готовился к преступлению.

С 13 февраля 2025 года Шевченковский районный суд Львова приступил к рассмотрению дела об убийстве Ирины Фарион по существу.

Наталья Романик, адвокат потерпевшей Софии Особы, дочери Ирины Фарион, говорит, что если защита Зинченко не будет осуществлять какие-либо нетривиальные действия, а также затягивать рассмотрение дела, то вскоре должен быть оглашен приговор.

"Приговор, полагаю, будет обвинительным. Кажется, что убийство Ирины Фарион было для обвиняемого самоутверждением: "я могу", а после этого могли последовать другие деятели. Сцельников и Зинченко – это продукты России", – говорит адвокат.

По словам потерпевшей Софии Особы, не в первый раз судебные заседания откладываются по ходатайствам стороны защиты Зинченко: "Это может свидетельствовать о неготовности обвиняемого давать показания. Предполагаю, что на многие характеризующие обвиняемого вопросы он откажется отвечать. Не ответит на вопрос, почему его интересовали отключения электроэнергии по месту жительства Фарион. Не ответит, почему лгал другу, что находится в Тернополе, когда находился во Львове. Не ответит на многие другие вопросы. Отсутствие адекватного объяснения – тоже ответ. Потому что сказать ему нечего", – считает София Особа, дочь Ирины Фарион. В 2024 году она потеряла не только мать, но и мужа – 6 октября 2024 года на фронте погиб Василий Особа, он имел звание Герой Украины.

Потерпевшая София Особа требует для обвиняемого наказания в виде пожизненного заключения.

Обвиняемый Вячеслав Зинченко отказался давать показания в суде. В ближайшее время его должны допросить.

Дела об убийствах Ирины Фарион и Андрея Парубия вызвали общественный резонанс, и к их рассмотрению в суде приковано большое внимание.