Комендант Майдана. Елена Фанайлова – о Парубии и Немцове

Первое фото с места убийства Андрея Парубия напомнило мне кадры убийства Бориса Немцова: тело с задравшейся при падении майкой, обнажающей беззащитность живота, синонима жизни. Однако эта параллель кажется не только образной, но и смысловой. Судя по реакции пропагандистских медиа Кремля, гибель украинского политика им понравилась: по их версии, уничтожен один из символов украинского сопротивления России, убеждённый националист. Хотя Парубий после своей отставки ушёл из публичного поля и скромно жил во Львове, он оставался значительной фигурой и для украинских патриотов, и для спецслужб Москвы, только с разными знаками. Одна из первых версий, прозвучавших в эфире украинских телеканалов в день убийства – что это возможный ответ на точечные ликвидации российских генералов, и что заказчиков надо искать в Кремле.

Мотивы выглядят не слишком логично, но психологически достоверно

Подозреваемый, 51-летний львовянин, был задержан практически через сутки, на первом открытом судебном процессе заявил под камеры, что признаёт вину, не подвергался давлению с российской стороны, а его действия – месть украинской власти за то, что его сын, военнослужащий-доброволец, пропал без вести в боях под Бахмутом в 2023-м году. Что ему, подозреваемому, было всё равно, кого убивать, он выбрал Парубия из-за места проживания, а так мог бы убить и “Петю” (Петра Порошенко). Подозреваемый намерен дождаться приговора и просить об обмене с украинскими военнопленными на русскую сторону, чтобы заняться поисками сына или его тела. Мотивы выглядят не слишком логично, но психологически достоверно: человек находится в изменённом состоянии сознания, в представлениях о вине и мести. Однако эти мотивы не убеждают, что он действовал по личному решению, без влияния заинтересованных лиц: такое состояние удобно при вербовке. Как известно по его признаниям, покушение готовилось год. Это значит, кто-то снабдил его оружием, маскировкой (под курьера), и нельзя исключить, что не обеспечивал наблюдение за жертвой, её передвижениями, не выбирал место аттентата (так в Западной Украине называют политические убийства, особенно со времён ликвидации НКВД лидеров нацдвижения в ХХ веке). На эти вопросы будет отвечать следствие за 60-дневный срок задержания подозреваемого.

Сын политолога Дмитрия Петрова, русский анархист Дмитрий Петров, пропал без вести в тех же боях под Бахмутом. Его отец написал книгу памяти сына. Как следует из социальных сетей матери погибшего под Бахмутом военного с позывным "Лемберг", с его отцом они давно были разведены, с сыном отец не общался, она тоже написала книгу памяти сына.

Он хотел видеть Украину независимой и крепкой страной, частью Европы

Почему убийство Бориса Немцова вспоминается в параллели с убийством Андрея Парубия? Оба принадлежали к поколению политиков, которые боролись против наследия Советского Союза и его спецслужб. Демонстративное убийство Немцова было выгодно Кремлю, хотя главные заказчики до сих пор не найдены: Борис оставался символом демократической России. Точно так же комендант двух украинских Майданов Андрей Парубий оставался символом той Украины, которая хотела выйти из-под политического влияния СССР, а затем – России. Он был правым центристом по политическим убеждениям и абсолютным украинским антисоветчиком, чьи взгляды формировались под влиянием Народного Руха и диссидента Вячеслава Черновола. Парубий на своём опыте изучал все антиправительственные народные движения в России и странах Балтии. В 20-летнем возрасте, в 91-м, ездил на путч в Москву, а в 2011-м – на московские протесты, наблюдая их структуру. Его опыт скаута, в юности изучавшего практику послевоенного западноукраинского сопротивления, явно помог ему выстраивать периметры защиты Майдана-2004 и Майдана-2013. Он обладал практическими навыками и логистикой защиты людей в больших народных протестах. Карточка, которую постят украинские телеграм-каналы после его смерти: молодой Парубий в Карпатах лёг между двумя скалами, уперевшись головой и ногами, и по живому мосту его тела переходили его товарищи.

Был ли он националистом, в том смысле, который этому слову сейчас придают кремлёвские пропагандисты? Об этом лучше рассуждать внутри Украины. Парубий принадлежал к поколению политиков, для которых национальное движение стало инструментом освобождения от “империи зла”. Он хотел видеть Украину независимой и крепкой страной, частью Европы. Он консультировался с политическими лидерами Хорватии и стран Балтии по стратегическим вопросам после аннексии Крыма и “русской весны” на востоке Украины.

В соцсетях часть украинцев пишет, что на Парубии лежит ответственность за вторжение России в Украину: мол, если бы не было Майдана и подготовленного им закона о языке, войны бы не случилось, мы бы не страдали под русскими обстрелами, сочувствовать ему не будем. Это травматическая мотивация, похожая на публичные заявления подозреваемого в убийстве Андрея Парубия. Ответственность за вторжение в Украину лежит на Владимире Путине, больше ни на ком.





Елена Фанайлова – журналист Радио Свобода

Высказанные в рубрике "Право автора" мнения могут не совпадать с точкой зрения редакции



