Продюсер Юрий Бардаш получил российское гражданство

Родившийся в Украине музыкальный продюсер Юрий Бардаш получил гражданство России. Во вторник он опубликовал в своём телеграм-канале фото с российским паспортом. На этом снимке Бардаш стоит рядом с российским флагом и портретом Владимира Путина.

После начала широкомасштабного российского вторжения в Украину продюсер и певец уехал в Грузию, а оттуда - в Россию. Он неоднократно заявлял, что поддерживает действия российских властей. Бардаш также не раз критиковал у себя в соцсетях украинского президента Владимира Зеленского, отмечает Forbes.

Бардаш основал и продюсировал такие проекты как Quest Pistols, "Грибы", "Нервы". Работал с украинской певицей Луной (бывшая жена Бардаша).

Юрий Бардаш родился в городе Алчевск, в Луганской области. В сентябре 2022 года, уже после начала полномасштабной войны в Украине, он рассказывал о намерении получить российское гражданство и, по рекомендации священника из монастыря в Печорах в Псковской области, сменить имя с Юрия на Георгий.