Проект "Служба поддержки" объявили "нежелательным" в России

Министерство юстиции России в среду внесло ещё три организации в реестр "нежелательных" на территории страны. Среди них – проект "Служба поддержки", созданный в Латвии медиаменеджером Ильёй Красильщиком.

Проект предоставляет анонимные консультации тем, кого затронула война России в Украине: волонтёрам, правозащитникам и обычным жителям любых стран – прежде всего России, Беларуси и Украины. Консультации оказывают, например, по вопросам переезда за границу, мобилизации или психологической помощи. Также в рамках проекта существует новостное медиа в инстаграме и телеграме.

В октябре Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту "Службы поддержки" для российских пользователей.

Кроме того, "нежелательной" признана американская "Глобальная сеть журналистов-расследователей" (GIJN). Она существует с 2003 года и объединяет журналистов из 90 стран мира.

Список "нежелательных организаций" также пополнила зарегистрированная в Великобритании НКО "Настоящая Россия". Она была создана предпринимателем Олегом Радзинским, писателем Григорием Чхартишвили (Борисом Акуниным), балетмейстером Михаилом Барышниковым и экономистом Сергеем Гуриевым в ответ на военную агрессию России в Украине. Миссия "Настоящей России" – помогать пострадавшим от войны и объединять всех людей русской культуры, выступающих против агрессии, указано на сайте организации.