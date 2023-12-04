"Российский комитет действия" признали нежелательной организацией

Министерство юстиции России в понедельник пополнило реестр так называемых нежелательных организаций. В него вошли антивоенный "Российский комитет действия" и "Академическая сеть Восточная Европа", помогавшая учёным. Теперь их деятельность будет запрещена в России, а за сотрудничество с ними может грозить уголовное наказание до шести лет лишения свободы.

"Российский комитет действия" - антивоенный союз политиков и общественных деятелей, осудивших войну России в Украине. Он был создан в мае 2022 года, в числе его основателей - Михаил Ходорковский, Гарри Каспаров, Дмитрий Гудков, Юлия Латынина и другие. В манифесте комитета указано, что его цель - противостояние войне и сопротивление режиму Владимира Путина.

"Академическая сеть Восточная Европа" - проект, запущенный в 2020 году после политических протестов в Беларуси. Он помогает учёным, студентам и аспирантам, находящимся под угрозой политического преследования найти новые места для исследований. Благодаря проекту учёные из "зон риска" получают стажировки, стипендии и трудоустройство в университетах и научных учреждениях безопасных стран. Изначально проект помогал белорусским учёным. После начала полномасштабной войны в Украине он начал также принимать заявки от деятелей науки из Украины и России.