В РФ назначен первый штраф за "поиск экстремистских материалов"

Суд в Свердловской области назначил штраф в размере 3 тысяч рублей 20-летнему жителю города Каменск-Уральский Сергею Глухих по административному делу о поиске экстремистских материалов в Интернете. Об этом сообщает SOTAvision. Это первое известное решение суда по такому делу, отмечает "Настоящее Время".

Уральца задержали 24 сентября. По версии следствия, в тот день Глухих в автобусе искал в своем телефоне через поисковик Google картинки по запросу "азов бригада". Тем самым, как говорится в протоколе, он "осуществил умышленный поиск заведомо экстремистских материалов, а именно графического изображения шеврона "Азов", состоящего из надписи "АЗОВ", знака "Волчий крюк", белого знака "черное солнце" и белого знака "Вольфсангель". Речь идёт о запрещённой в России символике украинского подразделения "Азов".

Из показаний капитана Марины Канзафаровой, которая составляла протокол на Глухих, следует, что в полицию поступило "сообщение от неустановленного лица" о том, что было совершено нарушение с "признаками экстремистской направленности". При этом в деле есть сведения о том, что в МВД обратились именно сотрудники ФСБ. Сотрудник ФСБ по Свердловской области Антон Замараев в суде признал, что Глухих давно был "в поле зрения" спецслужбы. Отвечать, откуда у ФСБ информация о поисковых запросах Глухих, Замараев отказался, пишет "Медиазона".

Адвокат Сергей Барсуков заявил, что Глухих вину не признает. Он отметил, что изображение шеврона батальона "Азов" занимает 3269-е место в списке экстремистских материалов, а это, по его мнению, свидетельствует о невозможности запомнить, какой именно материал признан запрещенным к поиску. Смотри также Председателя "Яблока" оштрафовали за фото Навального Кроме того, он продемонстрировал судье, что если ввести в поиск "четыре буковки "Азов", то "там всплывает все: и шевроны, и не шевроны, и города, и Азовское море". "Откуда же я знаю, может, он часами пялился в телевизор и там услышал "Азов", [и подумал о том], а что это такое", – заявил защитник в суде.