Заочно осуждённым в РФ релокантам могут запретить госуслуги онлайн

Проживающим за границей россиянам, которых в России заочно осудили, в том числе по законодательству об "иноагентах" и по обвинению в антироссийской деятельности, могут запретить обращаться за некоторыми консульскими услугами, блокировать денежные средства и иное имущество, отказать в предоставлении государственных услуг онлайн.

О том, что в Госдуму вносится соответствующий законопроект, заявил в четверг глава комиссии палаты по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев. По его словам, меры направлены на тех, кто "пытается избежать уголовного или административного наказания, скрываясь за рубежом".

Как отметил Пискарёв, поправки коснутся тех, кто был признан виновным в совершении уголовных преступлений или административных правонарушений по статьям о нарушении порядка деятельности "иноагента", призывах к нарушению территориальной целостности России, призывах к введению санкций против Москвы, так называемой дискредитации российской армии и участии в деятельности "нежелательных" организаций.

В списке будущих ограничений указаны, помимо вышеперечисленных, запрет на заключение сделок и иных действий в интересах определённого лица по доверенности, приостановка действия водительского удостоверения, запрет регистрации транспортных средств, приостановка действия лицензий, запрет на дистанционное банковское обслуживание в России, запрет на использование электронной подписи.

Глава думского комитет также сказал, что для контроля за гражданами будет создан публичный реестр - "Список лиц, в отношении которых применяются временные ограничительные меры". Перечень планируется разместить в открытом доступе в интернете. Все ограничительные меры будут вводиться по решению Генпрокуратуры.

Больше новостей Радио Свобода: