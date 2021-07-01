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Производители молока заявили об осеннем повышении цен

К осени производители молочной продукции в России планируют поднять отпускные цены, пишет РБК. Рост цен на молоко в 2021 году не покрывает рост затрат бизнеса на его производство, рассказал РБК Артём Белов, гендиректор Национального союза производителей молока. К осени 2021 года производители будут вынуждены повысить отпускные цены на молочную продукцию на 7–10%, анонсирует гендиректор компании "Молвест" Анатолий Лосев.

Другие участники рынка уже повысили цены или готовятся это сделать. Молоко входит в утвержденный правительством перечень социально значимых продуктов. Государство следит за динамикой цен: если за последние 30 дней какой-то продукт из этого списка подорожал минимум на 30%, Минэкономразвития может зафиксировать для него предельную цену сроком на 90 дней. С января по май 2021 года средняя цена за 1 литр молока в рознице выросла всего на 1% по сравнению с тем же периодом 2020 года, составив 59,2 рублей, свидетельствуют данные Росстата.

Молочная отрасль за последние полтора года столкнулась с резким снижением доходности как в производстве, так и в переработке, объясняет Артем Белов. По его оценке, себестоимость в производстве выросла на 18%, в переработке — на 6–8%, при этом цены в рознице "фактически не росли последние полтора года".

У производителей, как утверждают в Союзмолоке, увеличились практически все издержки. Если в 2020 году себестоимость 1 л сырого молока составляла около 31 рублей, то в этом году — уже 35 рублей. Существенная часть себестоимости производства молока — это расходы на корма. За последний год цены, по его словам, серьезно выросли по всем основным позициям — например, стоимость белковых и энергетических кормов выросла более чем на 80%, витамины подорожали на 60% по сравнению с прошлым годом.

  • То, что молоко в отличие от других продуктов практически не подорожало за последнее время, отметил и президент Владимир Путин на прямой линии в среду, 30 июня. Отвечая на вопрос, почему бананы из Эквадора стоят в магазине дешевле, чем морковь из соседнего региона, президент напомнил, что мировые индексы на продукты питания находятся сейчас на самой высокой планке за последние десять лет и цены на продовольствие растут везде, но как раз на молоко цены стабильны.

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