Производитель мармелада Haribo остановит поставки в Россию

Производитель мармеладных мишек Haribo остановит поставки продукции в Россию. Об этом сообщает "Коммерсант" и "Фонтанка" со ссылкой на письмо, которое компания отправила торговым сетям.

"Глобальным руководством было принято решение о приостановке производства продукции для российского рынка до особого распоряжения", – говорится в письме.

Решение остановить поставки в компании объяснили войной в Украине, которая усугубила экономическую ситуацию в России и в мире, приведя к росту цен на сырье, изменению цепочек поставок и удорожанию логистики.

"На фоне сложившейся ситуации Haribo, как семейное предприятие, должно защищать коммерческие интересы организации и, следовательно, должно на некоторое время приостановить свою деятельность и определить путь, по которому бизнес в России пойдет дальше", – говорится в документе.

Отмечается, что это не означает объявление простоя или уход с местного рынка. Компания попросила не расторгать договоры поставки, а также предоставить отсрочку исполнения обязательств по поставке до возобновления деятельности и не штрафовать за нарушения условий поставки.