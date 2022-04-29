Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Производитель мармелада Haribo остановит поставки в Россию

Производитель мармеладных мишек Haribo остановит поставки продукции в Россию. Об этом сообщает "Коммерсант" и "Фонтанка" со ссылкой на письмо, которое компания отправила торговым сетям.

"Глобальным руководством было принято решение о приостановке производства продукции для российского рынка до особого распоряжения", – говорится в письме.

Решение остановить поставки в компании объяснили войной в Украине, которая усугубила экономическую ситуацию в России и в мире, приведя к росту цен на сырье, изменению цепочек поставок и удорожанию логистики.

"На фоне сложившейся ситуации Haribo, как семейное предприятие, должно защищать коммерческие интересы организации и, следовательно, должно на некоторое время приостановить свою деятельность и определить путь, по которому бизнес в России пойдет дальше", – говорится в документе.

Отмечается, что это не означает объявление простоя или уход с местного рынка. Компания попросила не расторгать договоры поставки, а также предоставить отсрочку исполнения обязательств по поставке до возобновления деятельности и не штрафовать за нарушения условий поставки.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG