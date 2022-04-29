Производитель мармелада Haribo остановит поставки в Россию

Производитель мармеладных мишек Haribo остановит поставки продукции в Россию. Об этом сообщает "Коммерсант" и "Фонтанка" со ссылкой на письмо, которое компания отправила торговым сетям.
"Глобальным руководством было принято решение о приостановке производства продукции для российского рынка до особого распоряжения", – говорится в письме.
Решение остановить поставки в компании объяснили войной в Украине, которая усугубила экономическую ситуацию в России и в мире, приведя к росту цен на сырье, изменению цепочек поставок и удорожанию логистики.
"На фоне сложившейся ситуации Haribo, как семейное предприятие, должно защищать коммерческие интересы организации и, следовательно, должно на некоторое время приостановить свою деятельность и определить путь, по которому бизнес в России пойдет дальше", – говорится в документе.
Отмечается, что это не означает объявление простоя или уход с местного рынка. Компания попросила не расторгать договоры поставки, а также предоставить отсрочку исполнения обязательств по поставке до возобновления деятельности и не штрафовать за нарушения условий поставки.
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