Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Прокуратура Беларуси запросила 11 лет тюрьмы для россиянина Дудникова

Егор Дудников

Прокуратура Беларуси запросила 11 лет лишения свободы для 21-летнего россиянина Егора Дудникова. Его обвиняют в разжигании социальной вражды группой лиц и призывах к действиям, вредящим национальной безопасности. Максимальное наказание по этим статьям - 12 лет. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

Судебный процесс проходит в закрытом режиме. Приговор может быть вынесен 27 декабря. Ранее адвокат Дудникова, Антон Гашинский, заявлял, что в случае обвинительного приговора будет добиваться экстрадиции своего подзащитного в Россию.

Дудников был арестован в Минске 5 мая. Первое уголовное дело на него завели в связи тем, что он, будучи актёром-любителем, якобы озвучивал фильмы "для белорусской оппозиции".

Следствие утверждает, что россиянин был выдворен из Беларуси за участие в протестах 2020 года, однако затем нелегально вернулся и стал одним из администраторов телеграм-канала "Отряды гражданской самообороны" под ником "Злой Бэтц". Там он якобы формировал отрицательный образ представителей власти и неприязнь к ним, склонял граждан к запланированным противоправным действиям и призывал к захвату государственной власти.

Родные Дудникова это отрицают. Сам он сначала частично признал вину под видеозапись, но затем заявил, что его подвергали пыткам.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG