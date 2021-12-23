Прокуратура Беларуси запросила 11 лет тюрьмы для россиянина Дудникова

Прокуратура Беларуси запросила 11 лет лишения свободы для 21-летнего россиянина Егора Дудникова. Его обвиняют в разжигании социальной вражды группой лиц и призывах к действиям, вредящим национальной безопасности. Максимальное наказание по этим статьям - 12 лет. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

Судебный процесс проходит в закрытом режиме. Приговор может быть вынесен 27 декабря. Ранее адвокат Дудникова, Антон Гашинский, заявлял, что в случае обвинительного приговора будет добиваться экстрадиции своего подзащитного в Россию.

Дудников был арестован в Минске 5 мая. Первое уголовное дело на него завели в связи тем, что он, будучи актёром-любителем, якобы озвучивал фильмы "для белорусской оппозиции".

Следствие утверждает, что россиянин был выдворен из Беларуси за участие в протестах 2020 года, однако затем нелегально вернулся и стал одним из администраторов телеграм-канала "Отряды гражданской самообороны" под ником "Злой Бэтц". Там он якобы формировал отрицательный образ представителей власти и неприязнь к ним, склонял граждан к запланированным противоправным действиям и призывал к захвату государственной власти.

Родные Дудникова это отрицают. Сам он сначала частично признал вину под видеозапись, но затем заявил, что его подвергали пыткам.