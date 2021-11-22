В Беларуси дело россиянина Егора Дудникова передано в суд

Прокуратура Минска передала в суд дело 21-летнего россиянина Егора Дудникова, которого обвиняют в "разжигании социальной вражды и призывах к действиям, вредящим национальной безопасности". Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Адвокат Дудникова, Антон Гашинский, утверждает, в случае обвинительного приговора, будет добиваться экстрадиции осужденного в Россию.

Дудников был арестован в Минске 5 мая. Первое уголовное дело на него завели в связи тем, что он, будучи актёром-любителем, якобы озвучивал фильмы "для белорусской оппозиции".

Следствие утверждает, что россиянин был выдворен из Беларуси за участие в протестах 2020 года, однако затем нелегально вернулся и стал одним из администраторов телеграм-канала "Отряды гражданской самообороны" под ником "Злой Бэтц". Там он якобы формировал отрицательный образ представителей власти и неприязнь к ним, склонял граждан к запланированным противоправным действиям и призывал к захвату государственной власти.

Родные Дудникова это отрицают. Сам он сначала частично признал вину под видеозапись, но затем заявил, что его подвергали пыткам. Россиянину грозит до 12 лет лишения свободы.