Украинская прокуратура, как сообщила телекомпания CNN, установила личность российского военнослужащего, подозреваемого в убийстве мирных жителей под Киевом в марте 2022 года. Американская телекомпания ранее опубликовало видео убийства с камер наблюдения. По её данным, военнослужащего зовут Николай Соковиков.

Соковиков рассказал Радио Свобода, что он действительно попал на часть видео с камер наблюдения. Однако он утверждает, что кадры расстрела к этим съемкам были "приклеены", и на них не он. Военный также заявил, что он не служит в 5-й танковой бригаде, но отказался раскрыть свою воинскую часть.

Ранее сообщалось, что журналистам удалось идентифицировать еще одного военнослужащего, находившегося на месте событий - предположительно, это Дмитрий Лапшаков. Николай Соковиков подтвердил Радио Свобода, что Лапшаков был в тот день вместе с ним. Лапшаков, как утверждало украинское издание Bihus.info, служил в Чите, в воинской части 21250-Б - это 212-й окружной учебный центр танковых войск.

Ранее украинская прокуратура сообщила, что военному 5-й отдельной гвардейской танковой Тацинской бригады российской армии было предъявлено заочное обвинение в нарушении законов и обычаев войны, а также в умышленном убийстве. Имя военного в сообщении не называлось.

Согласно заявлению украинской прокуратуры, в марте 2022 года пятеро военнослужащих РФ на автомобиле с буквой "V" и надписью "Танковый спецназ RUS" приехали на предприятие вблизи населенного пункта Мрия Бучанского района Киевской области. Подъехав к веломагазину, они опросили находившихся там владельца магазина и охранника. Убедившись, что перед ними мирные жители, военнослужащие отпустили их, однако затем открыли им в спины стрельбу из автоматов. Владелец погиб на месте, охраннику удалось добраться до пункта охраны и вызвать по телефону украинских добровольцев, после чего он умер от потери крови. На их телах было обнаружено не менее 12 огнестрельных ранений.

Происшествие зафиксировали камеры наблюдения веломагазина. Кадры убийства показали в своих репортажах Би-би-си и CNN. По ним прокуратура, как заявляется, установила личность Соковикова.