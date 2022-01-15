Прокуратура Казахстана сообщила о гибели в протестах 225 человек

Во время недавних протестов в Казахстане погибли 225 человек, среди которых 19 сотрудников правоохранительных органов. Об этом заявил генпрокурор Серик Шалабаев. Ранения, по его словам, получили почти четыре с половиной тысячи человек. Более трёх тысяч из них – полицейские и бойцы нацгвардии.
Шалабаев признал, что данные до сих пор уточняются и уточнил, что огонь открывался "только по террористам". Прокуратура расследует три десятка жалоб на действия правоохранителей.
Генпрокуратура расследует почти 550 уголовных дел, в том числе 44 – по терактам и 15 – по убийствам. Арестованы около 450 человек.
Ранее власти Казахстана сообщали о гибели 164 человек, но затем эти данные назвали технической ошибкой.
Тем временем столице Казахстана Нур-Султане, на проспекте Нурсултана Назарбаева сняли все таблички с его именем. СМИ сообщают, что в стране начат сбор подписей под петицией за возвращение столице названия Астана.
Также стало известно, что родственники Назарбаева покидают посты в крупных компаниях. Старшая дочь экс-президента депутат Дарига Назарбаева в новом году не появлялась на заседаниях парламента. Помощник сообщал, что она заболела и находится дома в Алматы. О нахождении остальных родственников и самого бывшего президента до сих пор поступают противоречивые сообщения.
- Протесты, начавшиеся 2 января с Жанаозена, в Мангистауской области на западе Казахстана, изначально носили мирный характер. Их участники высказывали недовольство ценами на газ, но впоследствии экономические требования расширились, к ним также добавились политические лозунги, прежде всего, уход из политики первого президента Нурсултана Назарбаева, отставка его преемника Токаева и политические реформы, включающие проведение демократических выборов.
- Вечером 4 января вспыхнули беспорядки. В Алматы группы людей громили и поджигали общественные и правительственные учреждения, магазины. Имели ли отношение участники мирных протестов к беспорядкам, до сих пор неясно.
- Президент страны Касым-Жомарт Токаев запросил помощи в наведении порядка у стран ОДКБ.
- Волнения и беспорядки в Казахстане Токаев назвал попыткой госпереворота. Он утверждает, что за насилием стоят "иностранные терористы", но о каких странах речь, не сказал. Ряд экспертов усмотрели в событиях в Казахстане схожесть с внутренней борьбой за власть – между Токаевым и людьми из окружения Назарбаева, который до последнего момента считался самой влиятельной политической фигурой в стране.
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