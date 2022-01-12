В Алматы за сутки задержаны 1700 участников протестов

В Алматы за сутки задержали почти 1700 человек – участников протестов. Изъято 36 единиц огнестрельного оружия и почти полторы тысячи боеприпасов. Об этом сообщила комендатура города.

В городе после массовых акций до сих пор закрыт аэропорт. Информация о том, что регулярные рейсы с Алматы возобновятся 14 января, пока не подтвердилась. Во вторник, 13 января, было восстановлено международное авиасообщение со столицей Казахстана Нур-Султаном.

Протесты в Казахстане начались 2 января из-за двукратного повышения цен на сжиженный газ, позже лозунги митингующих стали политическими. Через три дня власти объявили чрезвычайное положение. Токаев отправил правительство в отставку и сместил на посту главы Совета безопасности бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева.

7 января в Казахстан были направлены военные пяти стран ОДКБ, основу контингента составляют российские военные. По данным властей, обстановка в стране стабилизировалась. Вывод контингента ОДКБ начнётся 13 января и займёт не более 10 дней.