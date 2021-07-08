Прокуратура Псковской области отказалась проводить в связи с тем, что губернатор региона Михаил Ведерников получил деньги от "иностранного агента". Об этом "МБХ медиа" сообщил член челябинского "Яблока" Тимофей Безуглый, который обратился в надзорное ведомство.

"Ответ от Псковской прокуратуры представляет собой отписку, включающую пересказ текста федерального закона об "иностранных агентах" без каких-либо комментариев на счет получения губернатором Ведерниковым финансирования от иностранного агента. Ответ показал или полное отсутствие юридического образования у старшего помощника прокурора области Попова Е.В., или лицемерие закона, применяющегося исключительно в отношении критиков действующего режима", — сказал Безуглый, добавив, что будет обжаловать решение прокуратуры в суде.

В начале года Денис Камалягин перевел 100 рублей на личные номера телефонов губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову, 99 рублей депутату Госдумы Александру Козловскому и 60 рублей главе администрации Пскова Александру Братчикову.

С конца 2019 года в России СМИ-иностранным агентом может быть признано физическое лицо, которое распространяет материалы издания и получает зарубежное финансирование. В конце 2020 года Минюст впервые включил пять человек в «реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента». В него вошли правозащитник Лев Пономарёв, журналист "Радио Свобода" и "МБХ медиа" Людмила Савицкая, журналист "Радио Свобода" и "7×7" Сергей Маркелов, главред "Псковской губернии" Денис Камалягин и петербургская художница-акционистка Дарья Апахончич.

В январе Камалягин перевел деньги на телефонные номера трех чиновников-единороссов: 99 рублей — губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову, 100 рублей — депутату Госдумы Александру Козловскому и 60 рублей — главе администрации Пскова Александру Братчикову. Теперь все трое должны считаться людьми, аффилированными с "иностранным агентом", и во время выборов обязаны не менее чем на 15% рекламной площади указывать свою связь с иностранным агентом.

5 июля Дениса Камалягина вызвали в полицию, чтобы проверить его перевод на номера чиновников по статье о даче взятки должностному лицу. Заявление на журналиста написал житель Москвы Игорь Коклач, с которым Камалягин не знаком. Прокуратура отказалась возбуждать уголовное дело.