В Беларуси обыски у журналистов издания "Наша Нива"

Сайт издания "Наша Нива" утром 8 июля перестал открываться как внутри страны, так и за ее пределами, сообщает Tut.by. Министерство информации объявило, что доступ к сайту nn.by ограничен "на основании уведомления Генеральной прокуратуры в связи с размещением информации, распространение которой запрещено пунктом 1 статьи 38 Закона Республики Беларусь "О средствах массовой информации". Какая конкретно публикация нарушила закон – не сообщается.

У некоторых сотрудников "Нашей Нивы" идут обыски, в частности, у редактора Андрея Скурко. "Мы не можем связаться с некоторыми сотрудниками редакции, включая главного редактора Егора Мартиновича. Мы допускаем, что в данный момент он может быть задержан, поскольку читатели сообщают, что в здании, где он находился, видели сотрудников ГУБОПиКа (Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси)", – говорится в сообщении редакции. Также нет связи с шеф-редактором издания Андреем Дынько, корреспондентом Натальей Лубневской и фотографом Шурой Пилипович-Сущиц. Возможно, они находились в редакции, когда туда пришли силовики.

"Пока пробуем выяснить, с кем из наших отсутствует связь. На данный момент это как минимум четыре человека. Мы не знаем, по какой причине связь отсутствует. Может быть, они спят. Будем на это надеяться, хотя… Мы продолжаем выяснять ситуацию, чтобы понимать перспективы и чем вызваны претензии", – рассказал заместитель главного редактора издания Артем Гарбацевич.

"Поскольку официальные органы не комментируют ничего или с ними просто невозможно связаться. Мы знаем, что у некоторых наших сотрудников дома проходят обыски. Мы также знаем (но исключительно по сообщениям из социальных сетей), что были некоторые люди из силовых органов в нашей редакции. В редакции физически находятся не все сотрудники, поэтому мы (кто не был в редакции) не знаем, кто к нам пришёл и почему", – сказал он.

"Наша Нива" активно освещали протесты, начавшиеся в Беларуси после выборов президента в августе 2020 года.

18 мая сайт Tut.by был заблокирован, а счета компании заморозили. Против руководителей Tut.by возбудили уголовное дело о неуплате налогов. МВД Беларуси требует признать экстремистской "информационную продукцию" Tut.by и соцсетей издания.

8 июля бывшие сотрудники Tut.by объявили о запуске нового СМИ – Zerkalo.io: "И, пожалуй, главное. Zerkalo.io закончит свое существование в тот день, когда Tut.by сможет легально возобновить свою полноценную работу в Беларуси со всем архивом публикаций. Когда это произойдёт, мы не знаем. Но мы верим. И пока вы с нами, мы будем продолжать".