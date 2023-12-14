Мосгорсуд отменил приговор правозащитнику Орлову

Мосгорсуд отменил приговор сопредседателю "Мемориала" Олегу Орлову и вернул дело на пересмотр в Головинскую межрайонную прокуратуру. Об этом попросила московская прокуратура в ходе апелляции.

Ранее она обжаловала приговор Орлову и потребовала для правозащитника три года колонии вместо присуждённого ему штрафа. Прокуратура обосновала это тем, что Орлов якобы "испытывает политическую и идеологическую ненависть к России" и "продолжает подрывать стабильность гражданского общества" вместе с "Мемориалом". Защита требовала отменить приговор.

В защиту Орлова выступил журналист и нобелевский лауреат Дмитрий Муратов. Он назвал требование срока прокурором "правовым буллингом". "Что это за правовая позиция: мы требуем – меняйте приговор! Это не правовой язык, а извините, “слово пацана”", – сказал Муратов.

Выступая на заседании суда, Орлов повторил, что его высказывания носили исключительно мирный характер. "Меня осудили за критическое мнение о войне в Украине. В то же время её одобрение допускается и даже поощряется. Но это же дискриминация, которая запрещена Конституцией", – сказал правозащитник.

Орлов выступил против передачи дела на пересмотр, отметив, что вернуть дело предлагают, "чтобы доработать и, вероятно, ужесточить наказание".

"Я ни в чём не раскаиваюсь и ни о чём не сожалею. Ни в том, что протестовал против этой ужасной войны, ни в том, что решился публично дать определение нынешнему политическому режиму в моей стране. Я не сожалею, что не уехал из России", – сказал Орлов в последнем слове.

В октябре 2023 года суд оштрафовал Орлова на 150 тысяч рублей по статье о повторной дискредитации российской армии . Поводом для возбуждения уголовного дела стала колонка правозащитника о войне в Украине для французского издания, которую он перепостил в фейсбуке. Ранее Орлова неоднократно судили по административной статье о дискредитации армии.