Прокуратура потребовала признать блокаду Ленинграда геноцидом

Прокуратура Санкт-Петербурга потребовала признать блокаду Ленинграда "военным преступлением и преступлением против человечности, геноцидом советского народа". Заявление в суд подано в 81-ю годовщину начала блокады Ленинграда.
Среди целей в заявлении указывается защита национальных интересов России, законных прав и интересов жителей блокадного Ленинграда, их родственников и потомков. Кроме того, считает прокуратура, это доведёт "до мировой общественности информацию о жертвах оккупантов и карателей в годы Великой Отечественной войны".
Отмечается, что "в ходе подготовки заявления прокуроры изучали архивные документы и материалы по фактам массового уничтожения жителей Ленинграда" в годы войны.
- Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и продлилась 872 дня. За это время, по различным данным, погибли от 600 тысяч до 1,5 миллиона человек. На Нюрнбергском процессе называлось число в 632 тысячи человек. Во время блокады ленинградцы массово погибали от обстрелов города, голода и холода.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.