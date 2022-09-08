Прокуратура потребовала признать блокаду Ленинграда геноцидом

Прокуратура Санкт-Петербурга потребовала признать блокаду Ленинграда "военным преступлением и преступлением против человечности, геноцидом советского народа". Заявление в суд подано в 81-ю годовщину начала блокады Ленинграда.

Среди целей в заявлении указывается защита национальных интересов России, законных прав и интересов жителей блокадного Ленинграда, их родственников и потомков. Кроме того, считает прокуратура, это доведёт "до мировой общественности информацию о жертвах оккупантов и карателей в годы Великой Отечественной войны".

Отмечается, что "в ходе подготовки заявления прокуроры изучали архивные документы и материалы по фактам массового уничтожения жителей Ленинграда" в годы войны.