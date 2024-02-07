Прокуратура требует признать "Я/Мы Фургал" экстремистским движением

Прокурор Хабаровского края потребовал признать экстремистским общественное движение "Я/Мы Сергей Фургал". Краевой суд рассмотрит его иск 22 февраля. Судебное заседание пройдёт в закрытом режиме.
Жители Хабаровского края проводят акции в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала с 2020 года, когда тот был арестован по обвинению в организации убийств 14-16-летней давности. Сторонники Фургала считают его невиновным, а его преследование — политически мотивированным. Они требовали его освобождения, а также призывали к отставке действующей региональной и федеральной власти.
В Хабаровске после ареста губернатора массовые выступления больше полугода проходили еженедельно. На одиночные пикеты хабаровчане выходят до сих пор. Многие активисты подверглись преследованию, штрафам и арестам.
- Сергей Фургал был задержан в июле 2020 года вместе с его бывшим бизнес-партнером Николаем Мистрюковым по обвинению в покушении на убийство предпринимателя Александра Смольского и в убийствах предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова в 2004–2005 годах. Суд приговорил его к 22 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
- Фургал не признал свою вину. Одной из причин своего преследования он считает победу на губернаторских выборах 2018 года, когда он обошёл кандидата от "Единой России" (Фургал — член ЛДПР). По данным издания Meduza, дело против Фургала почти полностью построено на показаниях лишь одного свидетеля. Также сообщалось, что суд проходил с нарушениями, присяжные заявляли о давлении со стороны судьи.
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