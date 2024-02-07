Прокуратура требует признать "Я/Мы Фургал" экстремистским движением

Прокурор Хабаровского края потребовал признать экстремистским общественное движение "Я/Мы Сергей Фургал". Краевой суд рассмотрит его иск 22 февраля. Судебное заседание пройдёт в закрытом режиме.

Жители Хабаровского края проводят акции в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала с 2020 года, когда тот был арестован по обвинению в организации убийств 14-16-летней давности. Сторонники Фургала считают его невиновным, а его преследование — политически мотивированным. Они требовали его освобождения, а также призывали к отставке действующей региональной и федеральной власти.

В Хабаровске после ареста губернатора массовые выступления больше полугода проходили еженедельно. На одиночные пикеты хабаровчане выходят до сих пор. Многие активисты подверглись преследованию, штрафам и арестам.