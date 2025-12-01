Прокуратура потребовала возбудить дело против журналиста "Медузы"

Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело против журналиста "Медузы" и ведущего подкаста "Что случилось" Владислава Горина по статье об участии в деятельности "нежелательной" организации. Материалы прокурорской проверки были направлены в следственный орган.

Ранее на Горина уже был составлен протокол по аналогичной статье Кодекса об административных правонарушениях, в декабре 2024 года суд оштрафовал журналиста на 10 тысяч рублей.

Как говорится в сообщении прокуратуры Москвы, Горин находится за пределами России и "продолжает участвовать в деятельности указанной организации в качестве ведущего".

"Горин проводит мероприятия, способствующие поддержанию деятельности указанной организации и осуществляет распространение в сети "Интернет" информационных материалов, затрагивающих экономические, политические и социальные процессы, происходящие в Российской Федерации", – заявили в ведомстве.

В январе 2023 года Генпрокуратура России признала юридическое лицо издания "Медуза" в Латвии – SIA 'Medusa Project' – "нежелательной организацией", заявив, что оно "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации". Этот статус означает, что сотрудничество с изданием может стать поводом для уголовного преследования.