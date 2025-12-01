Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Прокуратура потребовала возбудить дело против журналиста "Медузы"

Слушать
2 мин.
Аудио создано при помощи технологий искусственного интеллекта

Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело против журналиста "Медузы" и ведущего подкаста "Что случилось" Владислава Горина по статье об участии в деятельности "нежелательной" организации. Материалы прокурорской проверки были направлены в следственный орган.

Ранее на Горина уже был составлен протокол по аналогичной статье Кодекса об административных правонарушениях, в декабре 2024 года суд оштрафовал журналиста на 10 тысяч рублей.

Как говорится в сообщении прокуратуры Москвы, Горин находится за пределами России и "продолжает участвовать в деятельности указанной организации в качестве ведущего".

"Горин проводит мероприятия, способствующие поддержанию деятельности указанной организации и осуществляет распространение в сети "Интернет" информационных материалов, затрагивающих экономические, политические и социальные процессы, происходящие в Российской Федерации", – заявили в ведомстве.

В январе 2023 года Генпрокуратура России признала юридическое лицо издания "Медуза" в Латвии – SIA 'Medusa Project' – "нежелательной организацией", заявив, что оно "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации". Этот статус означает, что сотрудничество с изданием может стать поводом для уголовного преследования.

Путин снова требует весь Донбасс
Embed
Путин снова требует весь Донбасс

No media source currently available

0:00 0:21:02 0:00

Путин снова требует весь Донбасс

Отставка Ермака

Аудионовости

Новости
Embed
Новости

No media source currently available

0:00 0:05:00 0:00

Новости

Новости Радио Свобода: точность, оперативность, беспристрастность


Рекомендованое

XS
SM
MD
LG