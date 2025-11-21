Против издателя "Медузы" возбудили дело из-за двух интервью

Издателя "Медузы" Галину Тимченко обвинили в организации деятельности "нежелательной организации" из-за двух интервью и обращения к читателям издания. Об этом сообщает "Медиазона "из зала суда, где огласили обвинение.

По версии следствия, Тимченко создала "Медузу", "испытывая ненависть и пренебрежение к государственному устройству страны" и "внутренней и внешней политике действующей власти", а после признания издания "нежелательной организацией" в январе 2023 года она решила продолжить ее деятельность.

Поводом для возбуждения дела стали интервью Тимченко DW "о последствиях Невзлингейта" от 18 сентября 2024 года, интервью ТВ2 от 17 марта 2025 года, а также обращение к читателям "Медузы".

Тимченко основала "Медузу" в 2014 году после увольнения из-за цензуры из российского издания Lenta.ru, где она была главным редактором. Тогда с ней ушла большая часть журналистской команды.

В 2021 году российские власти признали "Медузу" "иностранным агентом", а в 2023 – "нежелательной организацией". Ряд журналистов издания обвинен в сотрудничестве с "нежелательными организациями" – в России это может стать поводом для уголовного преследования.