Прокуратура просит признать книгу Бориса Вишневского экстремистской

Санкт-Петербургский городской суд зарегистрировал иск прокуратуры с требованием признать экстремистским сборник "Хроники возрождённого Арканара" политика Бориса Вишневского, ранее признанного российскими властями так называемым иностранным агентом. Об этом сообщила глава пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

Прокуратура обосновала иск тем, что автор сборника "призывает к насильственному изменению основ конституционного строя РФ и разжигает вражду и ненависть к верующим РПЦ", Россия же представлена в нём как "фашизирующееся государство".

Как следует из заключения экспертов из университета имени Герцена, "ненависть к верующим" Вишневский в частности разжигал тем, что назвал целью РПЦ "получение имущества". В разговоре с «Ротондой» Лебедева также уточнила, что Вишневский, согласно иску, писал в книге о том, что Россия "ответит" за присоединение Крыма и предполагал, что полуостров вернут в состав Украины насильственным путем.

Первое заседание по делу запланировано на 15 октября.

Борис Вишневский долгие годы был депутатом Законодательного собрания Петербурга от партии "Яблоко". В прошлом году он был вынужден покинуть Заксобрание, поскольку был включён в реестр "иноагентов", поводом для этого стали его антивоенные выступления. При этом Вишневский, как и другие деятели "Яблока", призывает обе стороны к заключению мира и не говорит о поддержке Украины в войне.

"Хроники возрожденного Арканара" — сборник избранных статей и записей Вишневского за 2008-2015 годы о наиболее значимых политических событиях в Петербурге и России в целом. Книга была издана ещё в 2017 году.

Вишневский иск не комментировал. После объявления его "иноагентом" он практически перестал вести соцсети.