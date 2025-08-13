Прокуратура просит приговорить Илью Варламова к 8 годам колонии

Сторона обвинения во время прений в Мещанском районного суде Москвы попросила назначить блогеру Илье Варламову 8 лет заключения и 99 млн рублей штрафа, передает РИА «Новости».

Варламова заочно судят по статьям о "фейках" про российскую армию по мотиву ненависти и об уклонении от исполнения обязанностей "иностранного агента".

Дело против Варламова было заведено из-за размещенного на портале YouTube видео, в котором он рассказывал об обстрелах жилых домов и гибели мирных жителей в Кривом Роге и Одессе.

В марте 2023 года Варламов был объявлен "иностранным агентом". Он не стал добавлять к своим публикациям специальную плашку, это и стало поводом для возбуждения уголовного дела по статье о неисполнении обязанностей "иноагента".

Илья Варламов сейчас живёт за границей.



