Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Прокуратура просит приговорить Илью Варламова к 8 годам колонии

Сторона обвинения во время прений в Мещанском районного суде Москвы попросила назначить блогеру Илье Варламову 8 лет заключения и 99 млн рублей штрафа, передает РИА «Новости».

Варламова заочно судят по статьям о "фейках" про российскую армию по мотиву ненависти и об уклонении от исполнения обязанностей "иностранного агента".

Дело против Варламова было заведено из-за размещенного на портале YouTube видео, в котором он рассказывал об обстрелах жилых домов и гибели мирных жителей в Кривом Роге и Одессе.

В марте 2023 года Варламов был объявлен "иностранным агентом". Он не стал добавлять к своим публикациям специальную плашку, это и стало поводом для возбуждения уголовного дела по статье о неисполнении обязанностей "иноагента".

Илья Варламов сейчас живёт за границей.


Материалы по теме

Тяжелые бои и потери сторон в Донбассе
Embed
Тяжелые бои и потери сторон в Донбассе

No media source currently available

0:00 0:22:25 0:00

Тяжелые бои и потери сторон в Донбассе

Атака на Сочи


Рекомендованое

XS
SM
MD
LG