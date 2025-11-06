Прокуратура требует национализации лицея, созданного Ходорковским

Генпрокуратура России потребовала национализировать лицей-интернат для одаренных детей-сирот и детей из социально незащищенных групп в Подмосковье, созданный Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник, знакомый с иском надзорного органа.

Речь идёт о лицее-интернате "Подмосковный" в поселке Кораллово. Он был открыт в 1994 году в бывшей дворянской усадьбе. Среди его воспитанников были дети, пострадавшие от терактов и дети погибших военнослужащих, уточняет телеканал Настоящее Время.

"Воспитание подрастающего поколения в образовательной организации, фактически принадлежащей Ходорковскому и Лебедеву, не соответствует принципам и задачам образовательного процесса, формирует у молодежи негативное убеждение о Родине, способствует оттоку квалифицированных кадров за рубеж", – говорится в документе.

Позднее в четверг, 6 ноября, стало известно, что Мещанский суд Москвы по иску Генпрокуратуры обратил лицей-интернат "Подмосковный" в доход государства, удовлетворив требования ведомства в полном объёме.

В середине октября пресс-служба образовательного заведения сообщила, что суд в Москве по просьбе замгенпрокурора наложил арест на все имущество и счета лицея в рамках уголовного дела против Ходорковского и Платона Лебедева. В опубликованном судебном определении сказано, что в России Ходорковский и Лебедев были осуждены в России по нескольким уголовным статьям, в том числе по делу об уклонении от уплаты налогов, а российскому государству еще в 2000-х годах они нанесли ущерб на сумму больше 17 миллиардов рублей.

Как утверждается в иске Генпрокуратуры, "в целях сокрытия сведения о фактических владельцах" учредителем лицея указана компания Jensen Corst LTD, зарегистрированная на Британских Виргинских островах. При этом "интерьер учреждения оформлен изображениями Ходорковского, где он представлен как политик и меценат". Занятия в лицее, подчеркивается в документе Генпрокуратуры, проводят учителя, "прошедшие подготовку за рубежом".