Прокуратура требует передать государству издательство "Музыка"

Генпрокуратура России потребовала обратить в доход государства акции крупнейшего российского издательства в области музыкального искусства "Музыка". Соответствующий иск она подала в Перовский районный суд Москвы.

Как пишут "Ведомости" и РБК, проверку поручил провести лично генпрокурор и претендент на должность главы Верховного суда России Игорь Краснов. Ответчиками выступают три человека: гендиректор издательства "Музыка", глава совета директоров издательств "П. Юргенсон" и "Гамма-пресс" Марк Зильберквит (гражданин России и США), его супруга Елена и дочь его партнёра Бориса Юргенсона Анастасия.

Издательство "Музыка" основано в 1918 году в результате национализации крупнейшей российской нотоиздательской фирмы Петра Юргенсона. На сайте издательского дома "Музыка – П. Юргенсон" говорится, что его основу составляют два самостоятельных издательства: "Музыка" и восстановленный после 85-летнего забвения "П. Юргенсон". К ним примыкает "Гамма-пресс", выпускающее книги.

По версии прокуратуры, Зильберквит, заняв в 2004 году должность директора издательства "Музыка", организовал его незаконную приватизацию. Для этого он, как утверждается, создал компании "Гамма-Пресс" и "Музыкальное издательство П. Юргенсон", которые участвовали в аукционе по продаже 100% акций издательства, который Генпрокуратура считает фиктивным. Победу одержало издательство "Гамма-Пресс". По данным РБК, стоимость сделки составила 8,4 млн рублей. "При этом передача нотной библиотеки в частную собственность была прямо запрещена Росимуществом", однако Зильберквит, "злоупотребив своим положением, определил балансовую стоимость уникального фонда равной нулю и присвоил его. Далее оцифровал печатные тиражи, оформил авторские права, ограничил их свободное использование на территории страны и запретил к ним бесплатный доступ", – говорится в сообщении прокуратуры.

В качестве обеспечительных мер генпрокуратура просит арестовать акции издательств, а также запретить Зильберквитам и Анастасии Юргенсон сделки с объектами интеллектуальной собственности и выезд из России, сообщает "Настоящее Время".

Реакции Зильберквита и других собственников на сообщение пока нет.

"Музыка" позиционирует себя себя как главный производитель нотных и книжных изданий по классической и современной музыке, а также учебно-методической литературы. Как отмечает"Медуза", 82-летний Марк Зильберквит - музыковед, почётный член Российской академии художеств, основатель и президент Международного благотворительного фонда Чайковского.

В апреле 2023 года президент России Владимир Путин разрешил передавать государству во временное управление доли иностранных компаний, связанных со странами, где были заблокированы активы России или российских физических лиц. За прошедшие полтора года такие решения были приняты, в частности, в отношении российских отделений немецкой Uniper и финской Fortum, а также автодилера "Рольф", компании "Главпродукт" и связанных с ней компаний. За введением временного управления как правило следует национализация или же передача компаний лояльным Кремлю бизнесменам.