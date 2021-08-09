Прокуратура запросила для активиста Артёма Милушкина 16 лет колонии

В Пскове на прениях по делу бывшего координатора регионального отделения "Открытой России" (деятельность организации признана нежелательной на территории России) Лии Милушкиной и её супруга Артёма Милушкина прокурор запросил для последнего 16 лет колонии строгого режима. Для Лии сторона обвинения требует 12 лет колонии общего режима. Об этом сообщает Север.Реалии.

Адвокат Татьяна Мартынова отметила, что на заседании прокурор не дал оценку доказательствам, а лишь зачитал обвинительное заключение. Её коллега - адвокат Милушкина Владимир Данилов - добавил, что не удивлен сроку, который запросило гособвинение.

Лию и Артёма Милушкиных задержали в январе 2019 года. Их обвиняют в сбыте крупной партии наркотиков. Артему также вменяют организацию серии поджогов. В деле есть еще два обвиняемых, которые, по версии следствия, участвовали в поджогах по заданию Милушкина. Обвинение против активистов строилось на показаниях полицейского агента Станислава Павлова, на суде сообщалось о его наркозависимости. Павлов отбывает срок за хранение наркотиков.

С января 2019 года Милушкин находится в СИЗО, его супруга была под домашним арестом, сейчас на нее наложены ограничения по запрету определенных действий. Суд над активистами начался в июне 2020 года.

На заседаниях Милушкины неоднократно сообщали судье, что Артему во время задержания перед митингом "Против полицейского произвола" сотрудники МВД угрожали подкинуть "десяток граммов на карман". Активист обращался с заявлением в Следственный комитет, но ведомство отказало в возбуждении уголовного дела о незаконном задержании и угрозах.