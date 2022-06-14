Прокуратура запросила три года колонии для художницы Цветковой

В Центральном районном суде Комсомольска-на-Амуре обвинение запросило три года и два месяца колонии для художницы Юлии Цветковой по делу о "распространении порнографии". Об этом сообщила в фейсбуке её мать Анна Ходырева .
Подробности прений в суде Ходырева пообещала сообщить позже.
Художницу и ЛГБТ-активистку из Комсомольска-на-Амуре Юлию Цветкову обвиняют в распространении порнографии в интернете из-за рисунков в паблике ВКонтакте "Монологи вагины".
Следствие по делу шло более двух лет, в течение которых Цветкова находилась под подпиской о невыезде, а также под домашним арестом. В марте 2021 года суд начал рассматривать дело по существу.
В мае Юлия Цветкова объявила голодовку, требуя, чтобы судебный процесс по ее делу прошел в открытом режиме.
- В ноябре 2019 года суд оштрафовал Цветкову на 75 тысяч рублей по административной статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений. В 2020 году суд пересмотрел дело и снизил штраф до 50 тысяч рублей.
- В начале июня Минюст России внёс Цветкову в перечень так называемых СМИ-иноагентов.
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