Прокуратура запросила три года колонии для художницы Цветковой

В Центральном районном суде Комсомольска-на-Амуре обвинение запросило три года и два месяца колонии для художницы Юлии Цветковой по делу о "распространении порнографии". Об этом сообщила в фейсбуке её мать Анна Ходырева .

Подробности прений в суде Ходырева пообещала сообщить позже.

Художницу и ЛГБТ-активистку из Комсомольска-на-Амуре Юлию Цветкову обвиняют в распространении порнографии в интернете из-за рисунков в паблике ВКонтакте "Монологи вагины".

Следствие по делу шло более двух лет, в течение которых Цветкова находилась под подпиской о невыезде, а также под домашним арестом. В марте 2021 года суд начал рассматривать дело по существу.

В мае Юлия Цветкова объявила голодовку, требуя, чтобы судебный процесс по ее делу прошел в открытом режиме.