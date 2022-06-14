Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Прокуратура запросила три года колонии для художницы Цветковой

Юлия Цветкова у здания суда в Комсомольске-на-Амуре

В Центральном районном суде Комсомольска-на-Амуре обвинение запросило три года и два месяца колонии для художницы Юлии Цветковой по делу о "распространении порнографии". Об этом сообщила в фейсбуке её мать Анна Ходырева .

Подробности прений в суде Ходырева пообещала сообщить позже.

Художницу и ЛГБТ-активистку из Комсомольска-на-Амуре Юлию Цветкову обвиняют в распространении порнографии в интернете из-за рисунков в паблике ВКонтакте "Монологи вагины".

Следствие по делу шло более двух лет, в течение которых Цветкова находилась под подпиской о невыезде, а также под домашним арестом. В марте 2021 года суд начал рассматривать дело по существу.

В мае Юлия Цветкова объявила голодовку, требуя, чтобы судебный процесс по ее делу прошел в открытом режиме.

  • В ноябре 2019 года суд оштрафовал Цветкову на 75 тысяч рублей по административной статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений. В 2020 году суд пересмотрел дело и снизил штраф до 50 тысяч рублей.
  • В начале июня Минюст России внёс Цветкову в перечень так называемых СМИ-иноагентов.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG