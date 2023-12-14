Прокурор запросил 10 лет колонии режиссёру Ивану Вырыпаеву

В Басманном суде Москвы прокурор запросил 10 лет лишения свободы известному режиссёру Ивану Вырыпаеву. Его судят по статье о распространении так называемых фейков о российской армии. Суд проходит заочно: Вырыпаев не живёт в России.
Уголовное дело о "фейках" против Вырыпаева было возбуждено весной этого года. В апреле суд заочно арестовал его, а МВД объявило в федеральный розыск.
Как сообщает Sota, режиссёру вменяют высказывания, сделанные в интервью различным медиа: "Иван Вырыпаев. Путин навсегда останется злом" на канале "Ходорковский LIVE", эфир на канале "ОВД-Инфо" "Как теперь война изменит искусство", на чикагском радио Radio NVC "Путин как герой пьесы мне не интересен", а также публикации на личном сайте драматурга. По мнению гособвинения, во всех этих материалах содержится ложная информация о российской армии.
Адвокат драматурга Владимир Воронин считает, что информацию Вырыпаев брал из открытых источников. Он попросил суд вернуть дело в прокуратуру.
Приговор Вырыпаеву будет вынесен завтра, 15 декабря.
- Иван Вырыпаев – режиссёр театра и кино, драматург и продюсер, бывший арт-директор московского театра "Практика". Лауреат премий "Триумф", "Золотая маска", "Ника" и "Кинотавр". Он выступал против преследований режиссёра Кирилла Серебренникова, в поддержку Алексея Навального, а после вторжения России в Украину обратился с открытым письмом к российским государственным театрам, которые ставят его пьесы, в котором проинформировал, что намерен перечислять свои авторские гонорары в фонды помощи Украине.
- Статьи о так называемых фейках и о дискредитации армии появились в кодексах России вскоре после её вторжения в Украину. Российские суды признают дискредитацией сообщения о войне в Украине, которую Москва называет "специальной операцией", а фейками – любую информацию, отличную от версии Минобороны России.
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