Прокурор запросил 10 лет колонии режиссёру Ивану Вырыпаеву

В Басманном суде Москвы прокурор запросил 10 лет лишения свободы известному режиссёру Ивану Вырыпаеву. Его судят по статье о распространении так называемых фейков о российской армии. Суд проходит заочно: Вырыпаев не живёт в России.

Уголовное дело о "фейках" против Вырыпаева было возбуждено весной этого года. В апреле суд заочно арестовал его, а МВД объявило в федеральный розыск.

Как сообщает Sota, режиссёру вменяют высказывания, сделанные в интервью различным медиа: "Иван Вырыпаев. Путин навсегда останется злом" на канале "Ходорковский LIVE", эфир на канале "ОВД-Инфо" "Как теперь война изменит искусство", на чикагском радио Radio NVC "Путин как герой пьесы мне не интересен", а также публикации на личном сайте драматурга. По мнению гособвинения, во всех этих материалах содержится ложная информация о российской армии.

Адвокат драматурга Владимир Воронин считает, что информацию Вырыпаев брал из открытых источников. Он попросил суд вернуть дело в прокуратуру.

Приговор Вырыпаеву будет вынесен завтра, 15 декабря.