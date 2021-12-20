Польские декорации для "Сибири". Иван Вырыпаев не будет работать в России

Информационный дайджест "Время Свободы", 20 декабря

Рано утром 19 ноября бывший майор полиции Олег Кашинцев вышел из своего дома в Рыбинске, сел в машину и поехал в Москву. Оставив машину у метро Измайловская, Кашинцев пересел на метро и поехал в центр российской столицы. Вскоре он стоял на Красной площади с плакатом "Свободу Навальному! Путин – убийца". Кашинцев был одет в форму, оставшуюся у него со времен службы в полиции.

Уже через несколько минут сотрудники полиции вырвали плакат из рук Кашинцева и задержали его. Бывшего полицейского в тот же день его отпустили, составив протоколы на нарушение правил участия в публичном мероприятии и незаконное ношение форменной одежды. Кашинцева уже задерживали за участие в акциях в поддержку Навального зимой 2021 года. Он говорит, что с тех пор несколько раз замечал за собой слежку и уверен, что его телефон прослушивается.

Еще в 2019 году Кашинцев ушел из органов внутренних дел, объяснив это тем, что работа в МВД "окончательно перестала отвечать его политическим и гражданским взглядам". Одним из поводов, подтолкнувших Кашинцева выйти с пикетом на Красную площадь, стали массовые увольнения российских полицейских за лайки и подписки на ресурсы Алексея Навального и его соратников в социальных сетях. В выпуске дайджеста - рассказ Кашинцева о том, как восприняли его акцию прохожие и почему его так быстро отпустили из полиции.

Суд в Ненецком автономном округе России приговорил к трем годам лишения свободы условно Юрия Жданова — отца Ивана Жданова, бывшего директора признанного российскими властями экстремистской организацией Фонда борьбы с коррупцией. Старший Жданов был арестован в марте этого года по обвинению в превышении служебных полномочий. Позже статья была изменена на мошенничество с использованием служебного положения.

По версии следствия, Жданов, работая в администрации поселка Искателей, рекомендовал выдать местной жительнице квартиру по договору социального найма, тогда как она уже получила помощь в виде субсидии. Рекомендация была дана жилищной комиссией, в которую входил Юрий Жданов. Своей вины он не признал. Адвокаты Жданова-старшего с самого начала расценивали арест 67-летнего пенсионера как способ давления на его сына из-за его политической деятельности. Сам Юрий Жданов оценивал шансы на условный срок как один к десяти и готовился встречать Новый год в тюрьме. Его рассказ - в нашем сегодняшнем выпуске.

В минувшую пятницу Российский МИД опубликовал проекты двух документов – договора с США и соглашения с НАТО. Речь в них идет о гарантиях безопасности, фактически, Россия предлагает НАТО не только документально закрепить от расширения на восток, но и отказаться от какого-либо военного сотрудничества со странами бывшего СССР, а в первую очередь – с Украиной.

На фоне скопления российских войск вблизи украинских границ многие восприняли российские предложения как ультиматум. Пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки уже заявила, что США не рассматривают возможности компромиссов по ключевым моментам европейской безопасности, и поддерживают право каждой страны "определять собственное будущее и внешнюю политику". В то же время, по данным источников Reuters, Соединенные Штаты обсуждают российские предложения с европейскими партнерами и диалог с Россией будет продолжен.

Бывший посол Украины в США, дипломат Валерий Чалый считает, что сам формат открытой публикации проектов договоров свидетельствует о том, что работа российском дипломатии провалена.

Российский драматург, сценарист и режиссер Иван Вырыпаев уже несколько лет живет и работает в Польше. Там же он планирует снимать свой новый фильм под рабочим названием "Сибирь". По сценарию действие разворачивается в 1974 году в небольшом сибирском поселке, а один из героев – шаман, в котором угадываются черты Александра Габышева, якутского шамана, объявившего в 2019 году о пешем марше на Кремль, а позже отправленного на принудительное лечение в психиатрическую клинику. Вырыпаев считает, что доминантой отношения людей друг другу стал страх, во всем мире, но осбенно в России. Работать на родине при нынешнем политическом курсе он не собирается. Рассказ Вырыпаева завершает сегодняшний дайджест.

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