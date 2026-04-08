"Пропагандистские тексты". Учебники истории Мединского для школьников

Российские школы готовятся перейти на единую линейку учебников истории авторства помощника российского президента Владимира Мединского. С нового учебного года по ним будут учиться все школьники с 5-го по 11-й класс. Внедрение "учебников Мединского", которые эксперты ранее неоднократно критиковали за пропаганду, делается по личному поручению Путина – несмотря на то, что к ним есть претензии и у учителей, и у родителей.

Написать "единый" учебник истории Путин распорядился еще в 2013 году – накануне аннексии Крыма и попыток России оккупировать восток Украины. С 2023 года по единому учебнику истории авторства Мединского в России преподают школьникам в 10-х и 11-х классах. А с 1 сентября 2026 года на единую линейку учебников перейдут все школы в России, начиная с 5-го класса.

Мединский стал стал доктором исторических наук в 2011 году, защитив диссертацию "Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV-XVII веков". После того, как он был назначен министром культуры, в 2016 году научное сообщество подало заявление о лишении чиновника ученой степени. По их словам, текст диссертации "пестрит грубейшими ошибками, которые трудно себе представить даже в курсовой работе студента исторического факультета". Позже к требованию лишить Мединского степени присоединились члены Вольного исторического общества.

Но в итоге степени Мединского не лишили: он продолжает быть "придворным историком" Путина. Учебники истории, написание которых он курировал вместе с ректором МГИМО Анатолием Торкуновым, в полной мере соответствуют той идеологии, которую сегодня продвигает Кремль, в том числе в отношении Украины. В них, к примеру, упоминается Киевская Русь без Киева и много говорится о "героизме" тех, кто участвует в войне России против Украины – тоже с позиций Кремля.

"В данном случае они [школьники] будут познавать "историю" в изложении Мединского. Причем, поскольку мы знаем, что речь идет уже не о старших классах, а обо всей линейке учебников, поэтому это в общем простроенный, очень продуманный, к моему огромному сожалению, и ужасающий процесс", – объясняет проблемы учебника Мединского педагог Дима Зицер.

"Это не учебные пособия, это не научные тексты, это пропагандистские тексты, – подчеркивает историк и политолог Константин Пахалюк. – Они должны внушить только одну мысль, что авторитарное государство – это хорошо. И каждый правитель тоже в той или иной степени прав".

В подтверждение этой мысли в аннотации учебника для старшей школы прямо сказано: "Главным результатом должно стать формирование у учащихся российской гражданской идентичности и патриотизма".

На учебники истории под редакцией Мединского уже поступило рекордное количество жалоб от российских учителей, которые указывали на фактические ошибки в материалах. Также педагоги предлагали авторам пересмотреть методику подачи материала и логику изложения исторических событий.

Но, несмотря на критику, Мединский заявил о планах выпустить обновленные версии учебников в 2026 году.

Эксперты говорят, что авторы учебника преподают детям ложные нарративы не только об Украине.

Для детей нормой является та среда, в которой они находятся. Редко кто способен отторгать пропаганду

"Они формируют связку между тем, что есть сталинские репрессии, да, это плохо, зато ГУЛАГ помог индустриализации, – указывает на главы про СССР 1930-х годов Константин Пахалюк. – Или они рассказывают про Брежнева, диссидентство, и говорят, что вот диссиденты были недовольны, потому что интеллигенция обожралась на государевых харчах. Вроде бы вреда от нее нет, но ее Запад курировал, ну, или они пытались выйти на контакт с Западом, поэтому приходилось КГБ с ними работать".

Специалист по критическому мышлению Денис Греков уверен: большинство детей, которым в России будут преподавать по учебнику Мединского, не смогут ничего противопоставить его содержанию и будут беззащитны перед пропагандой. Греков говорит, что помочь им смогут только взрослые.

"Необходимо обращать внимание на внутренние противоречия той картинки, которую рисует учебник, – замечает Греков. – Потому что для детей в общем-то нормой является та среда, в которой они находятся. И редко кто способен отторгать эту пропаганду и задавать какие-нибудь вопросы, которые разрушают эту картинку".

Как заявлял сам Владимир Мединский, задача нового учебника истории – сделать этот предмет интереснее для школьников. Константин Пахалюк полагает, что скорее всего, эти учебники сделают противоположное – отобьют интерес к истории у значительного количества школьников.

"Потому что можно принять в расчет подростковый нигилизм: если ребенку что-то навязывать лет в 13-14, то это вызовет скорее негативный отпор", – замечает он.

Укреплять патриотизм и духовно-нравственные ценности в российских школах должны будут не только учебники по истории, но и по другим предметам, например по русскому языку. Министерство просвещения намерено подготовить единые государственные учебники по всем предметам уже к 2029 году.