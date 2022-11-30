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Пропавший иранский журналист вышел на связь – его удерживает КСИР

Мохаммад Моради

Иранский журналист Мохаммад Моради, спустя пять месяцев после своего исчезновения в Турции, сообщил родным, что находится в Иране под стражей "разведывательных органов". Источники, знакомые с делом, сообщили Иранской службе Радио Свобода, что его удерживает иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР).

В 2014 году Моради бежал в Турцию после того, как в Иране его приговорили к пяти годам тюрьмы за заговор против государства. Турецкий адвокат Салих Эфе, представляющий интересы семьи Моради, сообщил, что Турция предоставила журналисту убежище.

По словам семьи Моради, в конце мая 2022 года, он вышел за хлебом и не вернулся. Родные журналиста обратились в прокуратуру с подозрением, что его похитили. Турецкие правоохранительные органы начали расследование, однако так и не нашли Моради.

По информации источников, знакомых с делом, журналист позвонил своим родным в начале ноября и сообщил, что его перевезли в Иран несколько дней назад. Моради рассказал, что его похитили турецкие спецслужбы и до депортации держали в неизвестном месте, сообщил адвокат Эфе. Адвокат добавил, что журналиста допрашивали и пытали, пока он находился под стражей в Турции.

Источники, знакомые с делом, уверены, что журналист удерживается подразделением КСИР, которое за последние годы арестовало десятки журналистов, активистов, защитников окружающей среды и лиц с двойным гражданством. По их сведениям, КСИР допросил отца Моради и посоветовал ему убедить сына "признаться в прямом эфире".

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